الخميس 02-12-2021
الوكيل الاخباري

الإدارية ترد طعنا لسيدة مصرية اتخذ المحافظ قرارا بإبعادها

إعلامي ليبي: عشقي للأردن وشعبه ليس من فراغ.. وهذا ما حصل في مطار الملكة علياء

وزير التعليم العالي يوضح تطورات فرز طلبات المنح والقروض الجامعية

ضبط شخصين خرقا حرمة مقبرة في الكرك

خلو مهرجان الزيتون الوطني من الزيت المغشوش

السفارة الأمريكية تهدي الأردن سيارة إسعاف

23.8 مليون دقيقة اتصال في الأردن خلال الربع الثالث من 2021

الشبول: الجرعة الثالثة مهمة جداً.. ولا مشكلة في خلطها بالمطاعيم

التربية تشترط مطعوم كورونا لدخول امتحانات التكميلي التوجيهي

"مستقلة الانتخاب" تُعلن آخر موعد لتقديم الاستقالة لغايات الترشح

الخميس، 02-12-2021 11:33 ص

باريس تسجل إصابة بمتحور أوميكرون

1-1329369


الوكيل الإخباري-ذكرت قناة BFM التلفزيونية اليوم الخميس نقلا عن هيئة الصحة المحلية الفرنسية أنه تم تسجيل إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في منطقة باريس/إيل دو فرانس الكبرى.

اضافة اعلان

 

وأوضحت القناة أن المصاب عاد مؤخرا من نيجيريا، في وقت أعلنت فرنسا عن استئناف الرحلات الجوية مع دول جنوب القارة الإفريقية السبت المقبل، وذلك بعد أن قررت فرض حظر حتى 29 نوفمبر على دخول المسافرين من 7 دول في إفريقيا.


وقد أعلنت وزارة الصحة الفرنسية قبل أيام، عن رصد 8 إصابات "غير مؤكدة" بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Covid-19-Vaccine-development-e1599531596297

هيئة الدواء البريطانية ترخص باستخدام علاج جديد لفيروس كورونا

omicron_final_cyan-H-2021

قائمة بالدول التي أعلنت وصول أوميكرون إلى أراضيها .. بينها دولتان عربيتان

cnvnj

رئيس المكسيك يعلن السيطرة على كورونا في البلاد

img_274687

مكتشفة أوميكرون: المتحور الجديد أعراضه مختلفة عن دلتا

041cc5e5-87d0-4459-a21e-cc281de405ff_16x9_1200x676

السعودية .. تحديد المخالطين لأول مصاب بأوميكرون

3f66c3f8-a45c-44e5-8f91-87de5fc8bb15

جنوب إفريقيا: اللقاح لا يزال يحمي من الأعراض الحادة لأوميكرون

أخبار متعلقة
كورونااااا

غينتسبورغ: سلالة أوميكرون الجديدة قد تتغلب على دلتا

9999148539

بريطانيا تؤكد اكتشاف 22 حالة بـ أوميكرون وتحذر من تزايد الإصابات

YahEeZZFL2jO5vqnIsQobpabPfaKNfYhvGhVrmHl

نيجيريا تعلن تسجيل 3 إصابات بمتحور أوميكرون

بيييي

فايزر و بيونتيك: يمكننا إنتاج لقاح ضد متحور أوميكرون خلال 100 يوم

كورونا

متحور كورونا الجديد يدفع العالم للاستنفار

طيران كورونا

تعليمات جديدة للطيران المدني الكويتي بخصوص متحور أوميكرون