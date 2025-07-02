عاجل حماس: ندرس عروضا جديدة لوقف إطلاق النار تلقيناها من الوسطاء

وقالت الحركة في بيان:" يبذل الإخوة الوسطاء جهودا مكثفة من أجل جسر الهوة بين الأطراف والوصول إلى اتفاق إطار وبدء جولة مفاوضات جادة".
وأضافت: "إننا نتعامل بمسؤولية عالية ونجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلنا من مقترحات الإخوة الوسطاء من أجل الوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة."
-
أخبار متعلقة
-
17 شهيدا بقصف مبنى للنازحين جنوبي غزة
-
11 شهيدا من منتظري المساعدات بغزة اليوم
-
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
-
6 شهداء من منتظري المساعدات برفح ووادي غزة
-
شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي بخان يونس وغزة
-
إعلام عبري يتحدث عن ضمانات اتفاق إنهاء الحرب بغزة
-
تهديدات إسرائيلية لغزة في حال عدم التوصل لوقف إطلاق النار
-
أكسيوس: ديرمر أبلغ ويتكوف بموافقة إسرائيل على المقترح القطري