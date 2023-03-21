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الثلاثاء، 21-03-2023 04:42 م

بايدن يوقع قانونا يلزم الاستخبارات الأمريكية بنشر معلوماتها حول منشأ 'كوفيد-19'

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الوكيل الإخباري - وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع القانون الذي يلزم الاستخبارات الأمريكية بنشر معلوماتها حول منشأ فيروس كورونا.

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وقال بايدن في بيان له، يوم الاثنين: "نحتاج للوصول إلى المصدر الأصلي لـ"كوفيد-19"... بما في ذلك صلته المحتملة بمعهد ووهان لعلم الفيروسات".


وأضاف أنه "من خلال تنفيذ هذا التشريع سترفع إدارتي السرية عن تلك المعلومات وستنشر أكبر قدر ممكن منها".

 

وأشار إلى أنه سيلتزم مع ذلك بحماية المعلومات التي من شأنها أن تلحق أضرارا بالأمن القومي الأمريكي.


وسبق لمجلسي الكونغرس أن صادقا على مشروع القانون الذي يلزم الاستخبارات بنشر معلوماتها حول منشأ فيروس كورونا الذي تسبب بالوباء في عام 2020.


وتدرس الاستخبارات الأمريكية احتمالين أساسيين لسبب ظهور الفيروس، هما نقل الفيروس من الحيوانات للبشر بطريقة طبيعية وتسرب الفيروس من مختبر في مدينة ووهان الصينية.

 

 

روسيا اليوم 

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