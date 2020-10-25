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الصحة: فحوصات كورونا في محطات ثابتة مجانية




الأحد، 25-10-2020 04:56 م

بدء تشغيل 9 محطات ثابتة مجانية لفحص كورونا في الزرقاء

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الوكيل الاخباري - بدأ اليوم الأحد تشغيل 9 محطات ثابتة مخصصة لفحص مرضى كورونا أو المشتبه باصابتهم بالمرض مجاناً في 9 مراكز صحية تغطي مناطق الزرقاء كافة .

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وقال مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء الدكتور خليل الرواحنة، إن المحطات الثابتة المجانية بدأت باستقبال الراغبين باجراء فحص كورونا ممن قد تظهر عليهم بعض الأعراض أو المشتبه باصابتهم نتيجة مخالطتهم لحالات مصابة.


وبين اماكن تواجد المحطات وهي: مركز صحي وادي الحجر الشامل، ومركز صحي الأزرق الشامل، ومركز صحي الظليل الشامل، ومركز صحي الرشيد الشامل، ومركز صحي المشيرفة الشامل، ومركز صحي بيرين الشامل، ومركز صحي حمزة الشامل، ومركز صحي العامرية الشامل، ومركز صحي الهاشمية الأولى، فضلاً عن المحطة الثابتة الموجودة سابقاً في مبنى مديرية صحة الزرقاء .


ونوه الدكتور الرواحنة الى ان تم تزويد مختبر مستشفى الزرقاء الحكومي بجهاز لاظهار نتائج فحص كورونا للعينات التي يتم سحبها من المواطنين عن طريق فحص (بي سي آر)، الأمر الذي يسرع في اظهار نتائج العينات ويقلل من الفترة الزمنية لظهور النتائج خلال 24 ساعة فقط ، حيث كانت الفحوصات سابقاً تذهب الى مختبرات العاصمة عمان لمعرفة النتائج وتستغرق زمناً أطول لظهور النتائج، لافتا الى أن الطاقة الاستيعابية الكاملة للجهاز، تبلغ نحو 2000 عينة لفحص كورونا يوميا.


ودعا الدكتور الرواحنه المواطنين الى الالتزام بالمعايير الصحية والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال الابتعاد عن التجمعات واستخدام المعقمات وارتداء الكمامات باستمرار حفاظاً على صحة الجميع.

 

 

 

المصدر : بترا


 




 

 


 

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