انقلاب على درجات الحرارة وانتشار للغبار وفرص لهطول الأمطار على هذه المناطق الليلة

اما ليلا ، تكون الاجواء مغبرة، ولا سيما في مناطق البادية، ويكون الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر لفترة قصيرة، ولا سيما في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الأربعاء، انخفاض اخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في الاجزاء الشمالية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر، وتكون مثيرة للغبار وخصوصا في مناطق البادية.
وترتفع يوم الخميس، درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس معتدلا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ويطرأ يوم الجمعة، ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 12, وفي مرتفعات الشراة 22 - 11،وفي مناطق البادية 31 - 16،وفي مناطق السهول 28 - 15، وفي الأغوار الشمالية 33 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 20، وفي البحر الميت 34 - 19، وفي خليج العقبة 36 - 20 درجة مئوية.
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