البنك العربي وشركة جي سي بي إنترناشونال يطلقان عمليات قبول الدفع ببطاقات جي سي بي في الأردن

ومن خلال هذا التعاون، سيعمل البنك العربي على تعزيز خيارات الدفع المتاحة أمام حاملي بطاقات جي سي بي، سواء من المقيمين أو الزوار، وتمكينهم من الدفع بسهولة عبر شبكة أجهزة نقاط البيع التابعة للبنك في كافة مناطق ومحافظات المملكة، بما يساهم أيضًا في دعم قطاعي السياحة والأعمال في الأردن ككل.
وفي هذه المناسبة، قال السيّد يعقوب معتوق، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي: "من خلال تعاون البنك مع شركة جي سي بي، سيتم توسيع خيارات الدفع الإلكتروني المتاحة في مختلف أنحاء الأردن". وأضاف: "نلتزم في البنك العربي بتقديم أحدث الحلول المصرفيّة التي تلبي مختلف الاحتياجات، وتوفير الخدمات التي تتماشى مع استراتيجيتنا لدعم التحول الرقمي وتعزيز الخدمات المصرفيّة الرقميّة في المنطقة".
كما عبّر السيّد يويتشيرو كادواكي، المدير الإداري لشركة جي سي بي كارد إنترناشونال – منطقة جنوب آسيا، عن سعادته بإطلاق هذه الخدمة، قائلًا: "الأردن هو موطن إحدى عجائب الدنيا السبع، البتراء، وغيرها الكثير من المعالم الأثريّة والسياحيّة المميّزة، مثل البحر الميّت، ممّا يجعله أحد الوجهات السياحية الجاذبة لحاملي بطاقات جي سي بي. كل الشكر للبنك العربي على هذا التعاون الذي سيساهم في تلبية احتياجات حاملي بطاقاتنا من رجال الأعمال والسيّاح على حدّ سواء."
ويعكس هذا التعاون جهود البنك المستمرة لتوفير خدمات وحلول مصرفيّة رقميّة متطوّرة تلبي احتياجات العملاء والزوار عبر مختلف القطاعات. كما تعكس رؤية البنك وحرصه المتواصل على المساهمة في الارتقاء بمنتجات وخدمات القطاع المصرفي.
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