الجمعة 18-12-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حول الحظر الشامل في المملكة

مكافآت مالية لموظفين بسلطة المياه بقيمة 183 ألف دينار

هام من وزارة الصحة لمصابي كورونا

وزارة الصحة تبين سبب فحص المصلين في المساجد

843 مخالفة لأوامر الدفاع منذ بداية الجائحة في جرش

وفاة طبيب أردني بفيروس كورونا-صورة

الناجحون في الفحص الاجمالي للطب البشري - أسماء

نقيب المدارس الخاصة يوضح للوكيل حول تسليم رواتب المعلمين

وزير الصحة للوكيل : من الممكن اعطاء لقاح كورونا للمصابين ولكن ليس أولوية

كندا : 45 وفاة و 4287 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة، 18-12-2020 03:43 م

ترامب يوافق على لقاح موديرنا

5fdca64642360416b71ab35d


الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تمت الموافقة على لقاح "موديرنا" بأغلبية ساحقة، وبدء توزيعه بشكل فوري.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" إن "أوروبا وأجزاء أخرى من العالم تضررت بشدة من فيروس الصين.. ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا على وجه الخصوص"، مضيفا: "اللقاحات في طريقها".

اضافة اعلان

وكانت مجموعة من الخبراء في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أوصت يوم أمس بالسماح بالاستخدام الطارئ للقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا.


ويتكون اللقاح من جرعتين، يتم إعطاء الجرعة الثانية بعد 28 يوما من تلقي الأولى، ويمكن تخزينه عند حوالي 20 درجة مئوية تحت الصفر، مما يجعله محافظا على فعاليته لمدة تصل إلى 6 أشهر.


يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت في السابق على لقاح من شركة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك"، حيث انطلقت التطعيمات الجماعية به في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020-10-02T122804Z_1624076575_RC2CAJ9TABBN_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-CONGRESS

الكونغرس الأمريكي يستعد لتلقي الدفعة الأولى من لقاح كورونا

122020491454939687657

العراق يسجل 20 وفاة و1770 اصابة بفيروس كورونا

qwFsa

فلسطين: 21 وفاة و 2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا

thumbs_b_c_83b1af4f9eb170ee229cd139ffb27a33

قطر: تسجيل 159 إصابة جديدة بكورونا

1220201892629462911317

دراسة: وفيات كورونا تتجاوز بثلاثة أضعاف معدل وفيات الانفلونزا

xNxv8

غزة: تسجيل خمس وفيات و997 إصابة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
1-1364785

ترامب : اليوم سآخذ جرعة من لقاح كورونا الجديد

5fcd418e4c59b73e6d286bbd

ترامب يعلن إصابة محاميه الخاص بفيروس كورونا

منظمة

الصحة العالمية تزف بشرى سارة للعالم بشأن كورونا

1-1382261

ترامب: اللقاح ضد فيروس كورونا جاهز

ول

أميركا.. تحذير من تدهور الأوضاع الوبائية بعد قفزة بوفيات كورونا