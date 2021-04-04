الأحد 04-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

طبيب ينضم إلى قافلة شهداء الواجب

أسعار الذهب الأحد 4/4/2021

المغرب يعرب عن تأييده لقرارات الاردن لضمان أمنه واستقراره

معهد الإعلام يبدأ باستقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الماجستير إلكترونيا

جلسة لمجلس الأمة اليوم

لبنان :نقف إلى جانب الأردن بوجه ما يؤثر على أمنه واستقراره

وفيات الأحد 4/4/2021

مدير برنامج المطاعيم لـ برنامج الوكيل : خطة لتوسيع قاعدة اعطاء المطاعيم ضد كورونا

الكويت: 900 مليون دولار لتنظيف تلوث نفطي من زمن الغزو العراقي

الأحد، 04-04-2021 08:44 ص

حصيلة إصابات كورونا في العالم تتجاوز 130 مليون حالة

كورونا-2-1-1200x675


الوكيل الإخباري - تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في العالم، أمس السبت، مستوى 130 مليون حالة.

اضافة اعلان

وأفادت معطيات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تبلغ في العالم حتى الآن 130643579 حالة، بينها 2844807 وفيات، ما يعادل نحو 2.18%.


وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث حصيلة الإصابات بـ30668826 حالة، وتأتي بعدها البرازيل في المرتبة الثانية بـ12953597 حالة، ومن ثم الهند بـ12392260 إصابة.


كما تعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى من حيث عدد ضحايا الجائحة بـ554779 وفاة، وتحتل البرازيل الموقع الثاني بـ330193 حالة، لتأتي المكسيك ثالثة بـ203854 متوفيا.


وفي وقت سابق أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيلها أكثر من 662 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، ما يمثل أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ 17 كانون الثاني/يناير 2021.

 

روسيا اليوم

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
28EFF76C-FCFE-4122-84F9CF246C1262DB

كندا تتخطى حاجز مليون إصابة بكورونا

420213113620496882786

تداعيات حادث خلط لقاحين ضد كورونا في أحد مراكز الإنتاج في الولايات المتحدة

مصر

مصر تسجل 39 وفاة و710 إصابات جديدة بفيروس كورونا

با

البرازيل.. 1987 وفاة جديدة بكورونا

الامارات-1

الإمارات تقدم 67,909 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

ايطاليا

إيطاليا تسجل تراجعا في إصابات ووفيات كورونا

أخبار متعلقة
كون

الهند تسجل أعلى مستوى إصابات بكورونا في 4 أشهر

main_image604fe47281323

أسترازينيكا تزود الولايات المتحدة بنصف مليون جرعة

54941832_303

الهند تسجل أكبر قفزة في إصابات كورونا اليومية لهذا العام

6045b2e84c59b73f9146d769

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من كورونا

4166133751593177765 (1)

البرازيل.. 1555 وفاة جديدة بكورونا

60438ad74c59b75c7e6513f8

أمريكا .. 2405 وفاة جديدة بكورونا