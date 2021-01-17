الأحد 17-01-2021
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الأحد، 17-01-2021 12:07 م

خبراء أردنيون يتوقعون اختفاء كورونا خلال شهرين

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الوكيل الإخباري - قال خبراء أردنيون في العلوم الجينية الوراثية إن مؤشرات تقنية داخل الخلايا البشرية التي تسلل إليها فيروس كورونا في أجساد المصابين تبين أن الوباء في طريقه إلى الاختفاء في غضون شهرين.

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وأوضحت "جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية"، في تقريرها الذي نشرته أمس السبت، أن إمكانية زوال الفيروس، بما فيه سلالاته الجديدة كالبريطانية والجنوب إفريقية، خلال شهرين إمكانية واقعية.

واستند باحثو هذه الجمعية على دراسة منطقة الـ ORF ذات الأهمية البالغة في الفيروس والتي يتحدد ضمنها مستوى قوته ومدى خطورته، ودعوا الباحثين المتخصصين إلى المزيد من الاهتمام بها في دراساتهم.


و ذكرت "جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية"، في بيان لها , أن "معظم العلماء يركزون على طفرات البروتين التاجي وسرعة انتشار الفيروس، ولكنهم يهملون أهم منطقة بالفيروس التي تعتبر سلاحه، وهي منطقة الـ ORF".


 




 

 


 

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