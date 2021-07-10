دراسة: الأجسام المضادة تبقى لعام لدى المتعافين من كورونا

الوكيل الاخباري -

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قالت دراسة طبية صينية، إن الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد يمكن أن تبقى لدى المتعافين من الفيروس لمدة 12 شهرا على الأقل.وكشفت الدراسة عن أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد يمكن أن تبقى لمدة 12 شهرا على الأقل لدى أكثر من 70 بالمئة ممن تعافوا من الفيروس، لافتة الى أن رد فعل الأجسام المضادة للفيروس في المراحل المبكرة من الإصابة كان لدى الذكور أقوى منه لدى الإناث لكن الفارق تضاءل بمرور الوقت واختفى تقريبا خلال 12 شهرا.وأظهرت الدراسة أنه بمجرد أن يتحرك جهاز المناعة للتصدي لفيروس كورونا يقوم بإنتاج أجسام مضادة، والتي يمكنها أن تبقى لفترة طويلة.