الأربعاء 2025-05-21 04:55 م
 

العثور على مبلغ مالي في أحد محال "الدراسية مول" بإربد

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 21-05-2025 03:13 م
الوكيل الإخباري- عثر أحد المواطنين على مبلغ مالي في محلات "الدراسية مول" للألبسة، الواقعة في وسط البلد بمدينة إربد، عصر اليوم الأحد، الموافق 19 أيار 2025.اضافة اعلان


ودعا المواطن من فقد المبلغ إلى التواصل عبر الرقم  "0776516282" ، للتحقق من التفاصيل واستعادة المال المفقود، مؤكدًا حرصه على إعادة المبلغ إلى صاحبه الحقيقي وفق ما يثبت ذلك.
 
gnews

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