العثور على مبلغ مالي في أحد محال "الدراسية مول" بإربد

ودعا المواطن من فقد المبلغ إلى التواصل عبر الرقم "0776516282" ، للتحقق من التفاصيل واستعادة المال المفقود، مؤكدًا حرصه على إعادة المبلغ إلى صاحبه الحقيقي وفق ما يثبت ذلك.
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