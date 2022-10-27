دراسة: الأعراض الأكثر شيوعا لفيروس كورونا تغيرت

الوكيل الإخباري-كشفت دراسة جديدة نشرت مؤخرا، أن الأعراض الأكثر شيوعا للإصابة بكورونا قد تغيرت في الأسابيع الأخيرة، وتختلف عنها قبل ظهور الفيروس منذ ثلاث سنوات.

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وسلطت "Zoe Health Study" وهي مشروع بحثي طويل الأمد مقره في المملكة المتحدة ويتتبع الفيروس من خلال تطبيق COVID Symptoms Tracker، الضوء على كيفية تغير الأعراض التي تم تسجيلها سابقا مع المتحورات الجديدة للفيروس.



ويبلغ المشاركون من خلال التطبيق بأنفسهم عن تجربة COVID-19.



ونشر موقع "ميامي هيرالد" الأمريكي تفاصيل الدراسة يوم الثلاثاء، حيث أفاد بأن الأعراض الرئيسية كانت متشابهة في الغالب لدى المصابين، بغض النظر عن حالة التطعيم.

ووفقا للدراسة "كانت أربعة من بين خمسة أعراض رئيسية لكورونا، هي نفسها للمشاركين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، وجرعة لقاح واحدة، وأولئك غير الملقحين، وكانت هذه الأعراض هي الصداع والسعال المستمر والتهاب الحلق وسيلان الأنف".



ومع ذلك، وجدت الدراسة أن الأعراض الرئيسية اختلفت في كيفية ترتيبها لكل مجموعة من مجموعات التطعيم، بالإضافة إلى ذلك، أبلغت كل مجموعة عن أعراض مختلفة.



بالنسبة لأولئك الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، تم تضمين انسداد الأنف في الأعراض الخمسة الأكثر شيوعا لهذه المجموعة بينما كان غائبا عن أفضل خمس مجموعات أخرى، كما شملت الأعراض التهاب الحلق، وسيلان الأنف، والسعال المستمر، وصداع الرأس.



في السابق، كان فقدان حاسة الشم وضيق التنفس والحمى تعتبر أعراضا أكثر شيوعا للإصابة بكورونا، لمن تم تطعيمهم بجرعتين، وفقا للدراسة.



وفيما يخص الذين حصلوا على جرعة واحدة، شملت الأعراض: صداع الرأس، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، والعطس، والسعال المستمر.



أما بالنسبة لغير الملقحين، أفاد المشاركون بالدراسة بأنهم أصيبوا بالحمى في كثير من الأحيان أكثر من المجموعات الأخرى، وكانت الأعراض صداع الرأس، التهاب الحلق، سيلان الأنف، حُمى، السعال المستمر.



ويشار إلى أن هناك العديد من أعراض كورونا، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وتشمل الأعراض الأخرى التعب والغثيان وآلام الجسم وغير ذلك.

واستندت الدراسة إلى التقارير الذاتية اليومية ولم تأخذ في الاعتبار متغيرات COVID-19 أو التركيبة السكانية للمشاركين، وفقا لـ "Zoe Health".

روسيا اليوم

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