الخميس 13-10-2022
الوكيل الاخباري

الملك يتفقد محطة اوهيدة الزراعية بالبادية الجنوبية ويعدّها نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص

فعاليّات توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى الجامعة

يوم مفتوح باليرموك لطلبة معهد الخرسانة الأميركي في الجامعات الأردنية

عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية العراقية

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

الخميس، 13-10-2022 04:28 م

دراسة: لقاح كورونا أنقذ حياة الكثير من الأجنّة

UNI341033_0_1


الوكيل الإخباري-قال باحثون إن تلقي الحوامل اللقاح المضاد لفيروس كورونا أنقذ الكثير من الأجنّة من مضاعفات التهاب المشيمة الذي يحدث عند إصابة الأم بعدوى كوفيد- 19 الحادة، ويؤدي إلى وفاة الجنين أو الطفل حديث الولادة.

اضافة اعلان


وللوصول إلى هذه النتيجة قام باحثون من مستشفى الأطفال الوطني بواشنطن بمراجعة أكثر من 100 ورقة بحثية عن تأثيرات كورونا على الحوامل والمشيمة.
ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض النساء والولادة، وقالت النتائج: "لحسن الحظ، لا يتسبب كوفيد- 19 في حدوث تشوهات خلقية مثل فيروس زيكا، لكنه يمكن أن يتسبب في إصابة خطيرة للمشيمة قد تؤدي إلى ولادة جنين ميت، أو مضاعفات الحمل الأخرى".


ووفقاً لتحليل البيانات الذي قدمته الدراسة الجديدة، تبين أن اللقاح المضاد لكورونا مفيد لحالات الحمل، وللتقليل من خطر الإملاص، عن طريق تقليل مخاطر الفيروس الذي يؤثر على المشيمة.


وأظهرت الدراسة أن حالات الإملاص ووفاة الطفل عند الولادة المرتبطة بالتهاب المشيمة ارتبطت غالباً في الآونة الأخيرة بعدوى كورونا لدى أمهات لم تتلقين اللقاح المضاد للفيروس.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
corona-é-é-é-13

دراسة مقلقة بشأن كورونا طويلة الأمد

634582bc18897

فشل تجربة سريرية للقاح مضاد لكوفيد عبر الأنف لأسترازينيكا

كورونا 55

العلماء يتوقعون موجة ثالثة من متحور "أوميكرون" في أوروبا

LYNXMPEI9A02Z_L

مجددا.. الصين تكثف إجراءات مكافحة كورونا مع زيادة الإصابات

9999193341

اليابان ترفع القيود المفروضة على دخول البلاد بسبب فيروس كورونا

images

السعودية تسجل 226 اصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
corona-é-é-é-13

دراسة مقلقة بشأن كورونا طويلة الأمد

634582bc18897

فشل تجربة سريرية للقاح مضاد لكوفيد عبر الأنف لأسترازينيكا

LYNXMPEI9A02Z_L

مجددا.. الصين تكثف إجراءات مكافحة كورونا مع زيادة الإصابات

9999193341

اليابان ترفع القيود المفروضة على دخول البلاد بسبب فيروس كورونا

images

السعودية تسجل 226 اصابة جديدة بكورونا

17cedb55-5ba4-4872-b491-23e782a2e73f

4 روائح يمكن أن تعيد إليك حاسة الشم التي فقدتها بسبب فيروس كورونا