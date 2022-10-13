دراسة: لقاح كورونا أنقذ حياة الكثير من الأجنّة

الوكيل الإخباري-قال باحثون إن تلقي الحوامل اللقاح المضاد لفيروس كورونا أنقذ الكثير من الأجنّة من مضاعفات التهاب المشيمة الذي يحدث عند إصابة الأم بعدوى كوفيد- 19 الحادة، ويؤدي إلى وفاة الجنين أو الطفل حديث الولادة.

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وللوصول إلى هذه النتيجة قام باحثون من مستشفى الأطفال الوطني بواشنطن بمراجعة أكثر من 100 ورقة بحثية عن تأثيرات كورونا على الحوامل والمشيمة.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض النساء والولادة، وقالت النتائج: "لحسن الحظ، لا يتسبب كوفيد- 19 في حدوث تشوهات خلقية مثل فيروس زيكا، لكنه يمكن أن يتسبب في إصابة خطيرة للمشيمة قد تؤدي إلى ولادة جنين ميت، أو مضاعفات الحمل الأخرى".



ووفقاً لتحليل البيانات الذي قدمته الدراسة الجديدة، تبين أن اللقاح المضاد لكورونا مفيد لحالات الحمل، وللتقليل من خطر الإملاص، عن طريق تقليل مخاطر الفيروس الذي يؤثر على المشيمة.



وأظهرت الدراسة أن حالات الإملاص ووفاة الطفل عند الولادة المرتبطة بالتهاب المشيمة ارتبطت غالباً في الآونة الأخيرة بعدوى كورونا لدى أمهات لم تتلقين اللقاح المضاد للفيروس.

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