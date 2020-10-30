روسيا: حملة تطعيم جماعي للقاح فيروس كورونا نهاية العام الجاري

الوكيل الاخباري -

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حملة تطعيم جماعي لمواطني بلاده ضد فيروس كورونا ستنطلق أواخر العام الجاري، مشددا على استمرار تجارب ما بعد عملية تسجيل اللقاح.وقال بوتين، خلال مؤتمر منتدى الاستثمار الروسي: إن اللقاحين اللذين طورهما معهد "غاماليا" الفدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ومركز "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية أظهرا فعاليتهما وسلامتهما وتوافقهما مع المعايير الرئيسية.وأضاف بوتين: "بلادنا تقترب من تسجيل لقاح ثالث ضد كورونا يعمل على تطويره مركز تشوماكوف الخاص بإنتاج الأدوية المضادة للفيروسات التابع لأكاديمية العلوم الروسية.