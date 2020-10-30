الجمعة 30-10-2020
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الجمعة، 30-10-2020 08:10 م

روسيا: حملة تطعيم جماعي للقاح فيروس كورونا نهاية العام الجاري

كورونا


الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حملة تطعيم جماعي لمواطني بلاده ضد فيروس كورونا ستنطلق أواخر العام الجاري، مشددا على استمرار تجارب ما بعد عملية تسجيل اللقاح.
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وقال بوتين، خلال مؤتمر منتدى الاستثمار الروسي: إن اللقاحين اللذين طورهما معهد "غاماليا" الفدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ومركز "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية أظهرا فعاليتهما وسلامتهما وتوافقهما مع المعايير الرئيسية.

وأضاف بوتين: "بلادنا تقترب من تسجيل لقاح ثالث ضد كورونا يعمل على تطويره مركز تشوماكوف الخاص بإنتاج الأدوية المضادة للفيروسات التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

 




 

 


 

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