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الأربعاء، 25-11-2020 06:42 ص

385 حصيلة الوفيات في البلاد

سوريا.. 5 وفيات جديدة بكورونا

سوريا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5 مصابين بالفيروس في البلاد.

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وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في آذار الماضي، لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في نهاية الشهر ذاته.


وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن "حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا بلغت حتى الآن 7369 حالة، شفيت منها 3213 حالة، وسجلت 385 حالة وفاة".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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