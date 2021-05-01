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السبت، 01-05-2021 10:10 ص

علماء يقولون إن الحكومة الهندية تجاهلت تحذيراتهم بشأن كورونا

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الوكيل الإخباري- قال 5 علماء أعضاء في منتدى مستشارين علميين شكلته الحكومة الهندية إن المنتدى حذّر المسؤولين، في أوائل آذار، من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى في البلاد.

وعلى الرغم من التحذير ، قال 4 من العلماء إن الحكومة الاتحادية لم تسع إلى فرض قيود كبيرة لوقف تفشي الفيروس، حيث حضر ملايين الأشخاص معظمهم بلا كمامات مهرجانات، وتجمعات سياسية، عقدها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وزعماء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، وسياسيون معارضون.

وتواجه الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، صعوبة الآن في احتواء موجة ثانية من الإصابات أكثر شدة بكثير من الأولى في العام الماضي، والتي يقول بعض العلماء إنها تتسارع بسبب السلالة الجديدة وسلالة أخرى تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا، حيث سجلت الهند، الجمعة، رقمًا قياسيًا عالميًا في الإصابات بلغ 386452 .

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المصدر: إرم

 

 

 




 

 


 

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