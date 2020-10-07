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الأربعاء، 07-10-2020 02:29 م

عمدة موسكو: وضع كوفيد-19 في العاصمة يتغير ولكن ليس نحو الأفضل

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الوكيل الاخباري – صرح عمدة موسكو سيرغي سوبيانين بأن الوضع فيما يتعلق بتفشي الفيروس "كوفيد-19" في العاصمة الروسية يتغير ولكن ليس إلى الأفضل.

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وكتب سيرغي سوبيانين في موقعه الرسمي: "الوضع فيما يتعلق بتفشي الفيروس "كوفيد-19" في العاصمة الروسية يتغير ولكن، للأسف، ليس إلى الأفضل

 

. ولذلك اضطرينا أن نطلب من كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة البقاء في المنزل.

 

تم تعليق السفر المجاني في وسائل النقل العام مؤقتًا لهم. تم استئناف عمل نظام المساعدة الاجتماعية".


وتشهد روسيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" المستجد، وقد دعت سلطات العاصمة الروسية موسكو أرباب الأعمال لنقل 30 بالمئة من العاملين إلى نظام العمل من المنزل، بالإضافة إلى تمديد العطلة المدرسية لمدة أسبوعين، وتشديد الرقابة على التزام المواطنين بارتداء الأقنعة الواقية.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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