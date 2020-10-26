غزة : 60 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجل قطاع غزة ، 60 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في المحافظة، حتى مساء أمس الأحد ، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما أعلنت عنه لجنة الطوارئ العليا في القطاع .



وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني، قد أكدت في وقت سابق ، على استمرار قرار حظر التجول المسائي يوميا، بدءاً من الساعة الثامنة.



يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت صباح الأحد، تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) في القطاع.



وأضافت في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع: أن هذا الرقم، جاء بعد إجراء 2083 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منوهة إلى تعافي 113 حالة جديدة من مصابي الفيروس في القطاع،



وقالت: إن اجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 5442 إصابة منها، 2013 حالة نشطة حالياً، والمتعافون 3398 حالة، ووصل عدد الوفيات بفيروس (كورونا) إلى 31 حالة وفاة في القطاع.



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المصدر : دنيا الوطن

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