الخميس 11-03-2021
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الخميس، 11-03-2021 12:14 م

كورونا.. الأردن بالمرتبة الثالثة في قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات

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الوكيل الاخباري - أظهرت إحصاءات نشرتها وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، تقدم الأردن ولبنان في قائمة الدول العربية التي سجلت أعلى معدلات إصابة ووفيات بفيروس كورونا.

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ووفق الإحصاء، فقد استمر العراق بتصدر القائمة بـ740472 إصابة، و13645 حالة وفاة، تلاه المغرب بـ 487286 إصابة، و8705 حالة وفاة.


وحل الأردن ثالثا في القائمة، متخطيا الإمارات بعدد الإصابات والوفيات، حيث سجل حتى اليوم، 442202 إصابة، و5046 حالة وفاة.


أما الإمارات، فقد تراجعت إلى المرتبة الرابعة مع تسجيل 417909 إصابة، و1353 حالة وفاة.


في موازاة ذلك، دخل لبنان إلى القائمة، فحل خامسا على مستوى الإصابات التي سجلت 401826، بينما تجاوزت وفياته عدد الوفيات في الأردن، حيث بلغت  5134.


 من جهة أخرى، أظهر إحصاء "رويترز" أن ما يزيد على 117.86 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و741114.


وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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