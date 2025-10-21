انخفاض مدوٍ جديد على أسعار الذهب في الأردن

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 84.5 دينارا.
