الثلاثاء 2025-10-21 07:02 م
 

انخفاض مدوٍ جديد على أسعار الذهب في الأردن



 
الثلاثاء، 21-10-2025 06:19 م

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، في التسعيرة الخامسة، 90 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 84.5 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

 


Image1_10202521181854759060215.jpg

 
 
