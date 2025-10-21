انخفاض مدوٍ جديد على أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، في التسعيرة الخامسة، 90 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 84.5 دينارا.

اضافة اعلان

وتاليا التسعيرة: