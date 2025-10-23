الخميس 2025-10-23 02:24 م
 

وزير المياه والري يبحث مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية مشاريع مائية

جانب من اللقاء
جانب من الاجتماع
 
الخميس، 23-10-2025 01:14 م
الوكيل الإخباري- أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، خلال اجتماعه اليوم الخميس مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، والمهندس أحمد العواملة من وحدة التخطيط والإدارة، وعدد من مسؤولي قطاع المياه، أن الحكومة الأردنية تبذل جهودًا مكثفة للإسراع في تنفيذ المشاريع الممولة من الوكالة الفرنسية، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والخطط الاستراتيجية لقطاع المياه.اضافة اعلان


وأوضح أبو السعود أن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز الواقع المائي عبر خفض الفاقد ورفع الكفاءة والحد من الاعتداءات، إضافة إلى التوسع في مشاريع الحصاد المائي ونشر الوعي المائي، واستكمال تنفيذ مشروع الناقل الوطني الذي يُعد من أهم المشاريع الحيوية لتحقيق الأمن المائي والاجتماعي الوطني.

واستعرض الوزير سير عمل المشاريع المنفذة في مختلف المحافظات، والتي تشمل تحسين الأنظمة التشغيلية، ورفع كفاءة الطاقة، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي، إضافة إلى تحديث إجراءات شركات المياه وأتمتة الأنظمة الإدارية والفنية لرفع كفاءة الأداء واستدامة الموارد.

وثمّن أبو السعود دعم الوكالة الفرنسية للتنمية، معربًا عن تقديره لجهودها في تأمين التمويل اللازم للمشروعات التي تتوافق مع خطط وبرامج قطاع المياه في الأردن.
 
 
