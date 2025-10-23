فيروس SORVEPOTEL الجديد يهدد مستخدمي واتساب ويب.. كيف تحمي نفسك؟

الوكيل الإخباري- حذرت جهات متخصصة في الأمن السيبراني من فيروس جديد يُدعى SORVEPOTEL، يستهدف مستخدمي واتساب ويب، وينتشر تلقائيًا عبر قائمة جهات الاتصال.

يختلف هذا الفيروس عن غيره، فهو لا يكتفي بسرقة البيانات أو الأموال، بل يركّز على الانتشار السريع من خلال إرسال ملفات مصابة إلى جميع جهات الاتصال والمجموعات عبر واتساب ويب أو تطبيق الكمبيوتر، مما قد يؤدي إلى تعليق حسابات المستخدمين.



يبدأ الهجوم عادة برسالة تصيد (Phishing) تحتوي على ملف مضغوط يبدو كإيصال دفع أو تقرير طبي، لكنه يحمل داخلها رابطًا ينزل الفيروس تلقائيًا عند فتحه. بمجرد تفعيل الفيروس، يبدأ في نشاطه العدائي بمجرد فتح واتساب ويب أو تطبيق سطح المكتب.



ينصح الخبراء المستخدمين بفصل الاتصال فورًا عند ملاحظة أي سلوك غير طبيعي مثل إرسال رسائل تلقائية، وإجراء فحص شامل للجهاز باستخدام مضاد فيروسات.



للحماية من SORVEPOTEL، يُنصح بتعطيل التحميلات التلقائية في واتساب ويب والتطبيق على الكمبيوتر، وعدم فتح الملفات أو المرفقات من مصادر غير معروفة، بالإضافة إلى تحديث نظام التشغيل وبرامج الحماية بشكل منتظم، والحذر من رسائل حتى من الأصدقاء، فقد يكون حسابهم مخترقًا.