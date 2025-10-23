الأمن العام يواصل حملته لتفقد جاهزية المركبات لفصل الشتاء

وستبدأ الحملة بداية الشهر المقبل، للتأكد من صلاحية المركبات وجاهزيتها للسير على الطرق خلال فصل الشتاء، وضمان توافر عناصر السلامة الأساسية فيها.
وتشمل الحملة فحص المركبات والتفتيش عليها من خلال الدوريات المنتشرة على الطرق الداخلية والخارجية، وستُمنح المركبات التي اجتازت الفحص ملصقًا يوضع على الزجاج الأمامي كدليل على جاهزيتها، بينما سيتم منح إشعار (دون مخالفة) لمدة أسبوع لتصويب أوضاع المركبات التي تعاني من أي خلل فني واستكمال النواقص المتعلقة بالسلامة العامة.
ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى التعاون مع فرق الحملة واتباع الإرشادات والتعليمات، وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لمركباتهم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين خلال فصل الشتاء.
-
أخبار متعلقة
-
وزير المياه والري يبحث مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية مشاريع مائية
-
استمرار دوام الاستهلاكية المدنية يوم غد الجمعة
-
وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة
-
الفايز يتسلم أوراق اعتماد سفيرة أستراليا غانلي
-
لجنة وزارية تطّلع ميدانيا على واقع مركز حدود جابر
-
أمانة عمّان تباشر أعمال توسعة شارع الجيش في منطقة المحطة
-
حادث سير بين 4 مركبات على طريق إربد - عمان
-
السير : إغلاق جسر الثامن الليلة