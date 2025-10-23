الخميس 2025-10-23 02:23 م
 

الأمن العام يواصل حملته لتفقد جاهزية المركبات لفصل الشتاء

مديرية الأمن العام
 
الخميس، 23-10-2025 01:25 م

الوكيل الإخباري-   تواصل مديرية الأمن العام، تنفيذ حملتها التوعوية والوقائية لتفقد سلامة المركبات خلال فصل الشتاء، وقد تضمنت الحملة توزيع بروشورات توعوية على السائقين في جميع محافظات المملكة، وشرح أهداف الحملة التي تركز على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان جاهزية المركبات لمواجهة تحديات الموسم الشتوي.

وستبدأ الحملة بداية الشهر المقبل، للتأكد من صلاحية المركبات وجاهزيتها للسير على الطرق خلال فصل الشتاء، وضمان توافر عناصر السلامة الأساسية فيها.


وتشمل الحملة فحص المركبات والتفتيش عليها من خلال الدوريات المنتشرة على الطرق الداخلية والخارجية، وستُمنح المركبات التي اجتازت الفحص ملصقًا يوضع على الزجاج الأمامي كدليل على جاهزيتها، بينما سيتم منح إشعار (دون مخالفة) لمدة أسبوع لتصويب أوضاع المركبات التي تعاني من أي خلل فني واستكمال النواقص المتعلقة بالسلامة العامة.


ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى التعاون مع فرق الحملة واتباع الإرشادات والتعليمات، وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لمركباتهم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين خلال فصل الشتاء.

 
 
