تورّم الساقين الدائم.. ماذا يعني؟

الوذمة: تجمع السوائل تحت الجلد بسبب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، خاصة في الطقس الحار أو أثناء الحمل أو بسبب بعض الأدوية.
الدوالي: ضعف صمامات الأوردة يؤدي إلى تجمع الدم وانتفاخ الأوردة، مسببًا ألمًا وحكة وتغير لون الجلد.
مرض الشرايين الطرفية: انسداد الشرايين بسبب تراكم الدهون يقلل تدفق الدم، ويصاحبه ألم عند المشي وشحوب الجلد، وهو أكثر شيوعًا عند المدخنين والمصابين بالسكري.
الارتعاش العضلي: اهتزازات عضلية صغيرة تحدث بعد الإجهاد أو الجفاف، وعادة ما تختفي مع الراحة والتغذية.
إذا صاحب التورم ألم شديد أو تغيرات جلدية أو ضعف عضلي، يُنصح بمراجعة الطبيب فورًا.
-
أخبار متعلقة
-
السبب الحقيقي وراء بكاء الأطفال أثناء الرحلات الجوية
-
الصلع.. موروث من جهة الأم أم الأب؟
-
السكر الطبيعي والمكرر .. أيهما أفضل لصحتك ؟
-
فرشاة الأسنان: كهربائية أم يدوية؟ أيهما الأفضل لصحة فمك؟
-
أغذية تسبب الاكتئاب
-
6 مشروبات طبيعية تساعد على خفض سكر الدم وتحسين الصحة
-
دراسة تكشف السر وراء عدم قدرتنا على التوقف عن تناول الأطعمة الضارة
-
وأخيرًا العلم يفسر سبب الهلاوس السمعية لدى المصابين بانفصام الشخصية