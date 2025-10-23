الخميس 2025-10-23 02:25 م
 

تورّم الساقين الدائم.. ماذا يعني؟

الوكيل الإخباري-  الشعور بالتعب وتورم الساقين بعد يوم طويل أمر شائع، لكنه قد يشير إلى أسباب صحية متعددة، أبرزها:

الوذمة: تجمع السوائل تحت الجلد بسبب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، خاصة في الطقس الحار أو أثناء الحمل أو بسبب بعض الأدوية.
الدوالي: ضعف صمامات الأوردة يؤدي إلى تجمع الدم وانتفاخ الأوردة، مسببًا ألمًا وحكة وتغير لون الجلد.
مرض الشرايين الطرفية: انسداد الشرايين بسبب تراكم الدهون يقلل تدفق الدم، ويصاحبه ألم عند المشي وشحوب الجلد، وهو أكثر شيوعًا عند المدخنين والمصابين بالسكري.
الارتعاش العضلي: اهتزازات عضلية صغيرة تحدث بعد الإجهاد أو الجفاف، وعادة ما تختفي مع الراحة والتغذية.


إذا صاحب التورم ألم شديد أو تغيرات جلدية أو ضعف عضلي، يُنصح بمراجعة الطبيب فورًا.

 

