تورّم الساقين الدائم.. ماذا يعني؟

الوكيل الإخباري- الشعور بالتعب وتورم الساقين بعد يوم طويل أمر شائع، لكنه قد يشير إلى أسباب صحية متعددة، أبرزها:

اضافة اعلان



الوذمة: تجمع السوائل تحت الجلد بسبب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، خاصة في الطقس الحار أو أثناء الحمل أو بسبب بعض الأدوية.

الدوالي: ضعف صمامات الأوردة يؤدي إلى تجمع الدم وانتفاخ الأوردة، مسببًا ألمًا وحكة وتغير لون الجلد.

مرض الشرايين الطرفية: انسداد الشرايين بسبب تراكم الدهون يقلل تدفق الدم، ويصاحبه ألم عند المشي وشحوب الجلد، وهو أكثر شيوعًا عند المدخنين والمصابين بالسكري.

الارتعاش العضلي: اهتزازات عضلية صغيرة تحدث بعد الإجهاد أو الجفاف، وعادة ما تختفي مع الراحة والتغذية.



إذا صاحب التورم ألم شديد أو تغيرات جلدية أو ضعف عضلي، يُنصح بمراجعة الطبيب فورًا.