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السبت، 20-08-2022 04:17 م

كورونا في كوريا الجنوبية.. أعلى حصيلة للوفيات في 3 أشهر

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الوكيل الإخباري - تراجعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 130 ألف إصابة، إلا أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى أعلى مستوى في 3 أشهر.

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وسجلت كوريا الجنوبية 129 ألفا و411 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 492 إصابة وافدة من الخارج، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 22 مليونا و129 ألفا و387 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

 

وأعلنت الوكالة تسجيل 84 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية منذ تسجيل 136 حالة وفاة يوم 29 أبريل/ نيسان لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و980 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

 

العين الإخبارية 

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