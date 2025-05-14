ليلة هادئة على الحدود بين الهند وباكستان

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة ANI الهندية بأن الليل على الحدود بين الهند وباكستان في منطقة جامو وكشمير الحدودية انقضى بهدوء، دون تسجيل أي تحليق للمسيّرات أو إطلاق للنار.



وذكرت الوكالة: "يستمر السكان في ممارسة حياتهم اليومية المعتادة في (مدينة بونش التابعة لإقليم جامو وكشمير الهندي)، حيث تبدو الأوضاع في المدينة طبيعية. ويذهب الأطفال إلى المدارس في أودامبور كالمعتاد، مع بدء عودة الأوضاع إلى طبيعتها تدريجيا وإعادة فتح المدارس. ولم يسجل خلال الليل أي استخدام للطائرات المسيّرة أو إطلاق نار أو قصف".



وتوترت العلاقات بين الهند وباكستان مرة أخرى بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير الهندية في 22 أبريل. وأسفر الهجوم عن مقتل 26 شخصا. واتهمت الهند وكالة الاستخبارات الباكستانية المشتركة بالتورط في الهجوم. وفي ليلة 7 مايو، أعلنت وزارة الدفاع الهندية أنها نفذت عملية "سيندهور"، حيث استهدفت "بنية تحتية إرهابية" داخل الأراضي الباكستانية.

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وبعد 4 أيام من بدء العملية، اتفقت الهند وباكستان على وقف كافة عمليات القصف والعمليات العسكرية.