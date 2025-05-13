الثلاثاء 2025-05-13 01:15 م
 

الجناح الأردني في معرض إكسبو 2025 أوساكا يتفوق على 188 جناحًا باليابان ويحتل المرتبة السابعة

الجناح الأردني في معرض إكسبو 2025 أوساكا
الجناح الأردني في معرض إكسبو 2025 أوساكا
 
الثلاثاء، 13-05-2025 12:17 م
الوكيل الإخباري-   حقق الجناح الأردني في معرض إكسبو 2025 أوساكا إنجازًا لافتًا باحتلاله المرتبة السابعة ضمن قائمة أفضل عشرة أجنحة، متفوقًا على أكثر من 188 جناحًا مشاركًا من مختلف دول العالم، بما في ذلك أجنحة دول كبرى مثل الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وجاء هذا التصنيف بناءً على تقييمات الزوار والمحتوى الإبداعي المُقدّم في المعرض، وفق تصنيف منصة “Gohoubi Choice” المعنية بترشيح الأجنحة المتميزة بحسب تجارب الزوار.

ويُعد الجناح الأردني المصنف الأول بين جميع الأجنحة من الفئات غير المبنية ذاتيًا (B، C، X)، إنجازًا نوعيًا يعكس التميز الأردني في التصميم والمضمون، ويُجسد صورة مشرقة للإبداع الوطني في تمثيل المملكة على الساحة الدولية.

وقد تميّز الجناح بتصميمه الفريد الذي يُحاكي تجربة السائح في أبرز المواقع الأثرية والسياحية في الأردن، وعلى رأسها محمية وادي رم، حيث تم نقل 22 طنًا من رمالها الحمراء إلى اليابان لتغطية أرضية الجناح، في تجربة وصفها الزوار بأنها “فريدة، مبتكرة، ولا تُنسى”.

كما يُقدّم الجناح عروضًا بصرية بانورامية بزاوية 360 درجة، تأخذ الزائرين في رحلة غامرة عبر تاريخ الأردن العريق الممتد لأكثر من 10,000 عام، بأسلوب تفاعلي يعكس روح الابتكار والتميّز.

وتشرّف الجناح الأردني بزيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي حضر فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الأردني في إكسبو، بمشاركة سمو الأميرة اليابانية هيساكو تاكامادو.

ويُخصص المعرض، الذي يُقام كل خمسة أعوام بمشاركة دولية واسعة، يومًا وطنيًا لكل دولة تستعرض فيه إرثها الثقافي والتاريخي والسياحي، إلى جانب ابتكاراتها التكنولوجية والاجتماعية.

وتمحور الاحتفال باليوم الوطني الأردني حول الفولكلور والموروث الثقافي الغني للمملكة، متضمنًا عرضًا مرئيًا مبهرًا عن المواقع السياحية، وفقرة موسيقية تميزت بمشاركة فنانين أردنيين وموسيقات القوات المسلحة، في لوحة إبداعية عكست الهوية الوطنية بكل فخر واعتزاز.


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