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الأحد، 14-02-2021 12:31 م

الدفعة الثانية تصل الأسبوع المقبل

لبنان.. انطلاق أولى عمليات التطعيم بلقاح فايزر

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توضيحية


الوكيل الإخباري - انطلقت صباح اليوم الأحد، حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا في لبنان، حيث بدأ اللبنانيون بتلقي الجرعات في عدد من المستشفيات .

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ووصلت أمس إلى لبنان قادمة من بلجيكا، أول دفعة من لقاحات "فايزر" تشمل قرابة 28 ألفا و500 جرعة، على أن تصل الدفعة الثانية الأسبوع المقبل.


وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إن "اللقاح سلاح ناجع وحاسم في محاربة الوباء"، داعيا اللبنانيين إلى "الإقبال على التسجيل على المنصة الإلكترونية للحملة الوطنية للتطعيم، والتشدد بالوقاية والإجراءات".


بدوره، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في تصريح له من مستشفى بيروت الحكومي، أنه "التزاما ببرنامج اللجنة الوطنية للقاح والجدول الزمني، فإنه لن يأخذ لقاح كورونا اليوم، لأن الأولوية للقطاع الصحي الذي قام بواجباته وقدم تضحيات كبيرة".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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