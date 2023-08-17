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الخميس، 17-08-2023 02:54 م

متحور كورونا الجديد- 3 مشروبات تحميك منه

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الوكيل الإخباري - حالة من القلق تسود أنحاء العالم بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا يدعى "إيريس"، مما دفع البعض إلى بحث عن مشروبات وأطعمة لتقوية مناعة الجسم.

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فيما يلي أفضل مشروبات لتقوية مناعة الجسم ضد متحور كورونا الجديد من أمازون:


شاي عدن بالزنجبيل
- يقوي المناعة، لاحتوائه على مواد كيميائية مكافحة للفيروسات تدعى Sesquiterpenes.
- سريع التحضير.
- عالي الجودة.
- ينصح بتناوله دافئًا في الصباح.

 

يانسون 
- يقوي الجهاز المناعي.
- يخفف السعال.
- يعالج نزلات البرد.
- يهدئ اضطرابات الجهاز الهضمي.
- يساعد على النوم.

 

روتس نعناع
- عالي الجودة.
- يعزز المناعة.
- يتميز بخصائصه المضادة للجراثيم والالتهابات.
- يعالج مشكلات الأسنان واللثة.
- يطهر الفم.
- يحارب التوتر.
- يهدئ المعدة.

 

الكونسلتو 

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