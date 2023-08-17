متحور كورونا الجديد- 3 مشروبات تحميك منه

الوكيل الإخباري - حالة من القلق تسود أنحاء العالم بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا يدعى "إيريس"، مما دفع البعض إلى بحث عن مشروبات وأطعمة لتقوية مناعة الجسم.

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فيما يلي أفضل مشروبات لتقوية مناعة الجسم ضد متحور كورونا الجديد من أمازون:



شاي عدن بالزنجبيل

- يقوي المناعة، لاحتوائه على مواد كيميائية مكافحة للفيروسات تدعى Sesquiterpenes.

- سريع التحضير.

- عالي الجودة.

- ينصح بتناوله دافئًا في الصباح.

يانسون

- يقوي الجهاز المناعي.

- يخفف السعال.

- يعالج نزلات البرد.

- يهدئ اضطرابات الجهاز الهضمي.

- يساعد على النوم.

روتس نعناع

- عالي الجودة.

- يعزز المناعة.

- يتميز بخصائصه المضادة للجراثيم والالتهابات.

- يعالج مشكلات الأسنان واللثة.

- يطهر الفم.

- يحارب التوتر.

- يهدئ المعدة.

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