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الثلاثاء، 29-03-2022 12:41 م

متى تنتهي جائحة كورونا؟

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الوكيل الإخباري -أعلن عالم المناعة الروسي نيقولاي كريوتشكوف، أن الأطباء يمكنهم الإعلان عن انتهاء جائحة "كوفيد-19"، فقط بعد فترة من المراقبة.

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ويشير كريوتشكوف في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أنه يلاحظ انخفاض عدد الإصابات بعدوى الفيروس التاجي المستجد في ربيع 2022. ولكن هذا لا يعني أبدا أن الجائحة انتهت. لأنه لا يمكن معرفة ديناميكية الجائحة في المستقبل، استنادا إلى معلومات عن إصابات جديدة خلال فصلي الربيع والصيف. صحيح يعتبر الصيف نسبيا فترة جيدة من حيث بطء انتشار العدوى الفيروسية. لذلك من الخطأ الاعتماد على بيانات الصيف في الحكم على مستقبل تطور الجائحة.

ويضيف، ولكي نعلن عن انتهاء الجائحة وتحول "كوفيد-19" إلى مرض موسمي، يجب أن ننتظر ما لا يقل عن سنة من المتابعة.

ووفقا له، وحتى بعد ذلك وتحول عدوى الفيروس التاجي المستجد إلى عدوى موسمية، يمكن أن تتفاقم في بعض المواسم، كما يحصل مع الإنفلونزا، التي تتحول في بعض المواسم إلى وباء.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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