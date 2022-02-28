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الإثنين، 28-02-2022 09:19 ص

مركز إحصاء يكشف أعلى دولة عربية في نسبة الشفاء من كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلن مركز الإحصاء الخليجي معدلات التطعيم في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من الفيروس في دول المجلس.

ونشر المركز تغريدة على "تويتر"، قال فيها إن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 109.003 مليون جرعة.

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وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في دول الخليج بلغ 3486562 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3353607 حالات، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20186 حالة.

وبلغت نسبة الشفاء من كورونا في السعودية 97%، أما بسلطنة عمان 95.6 %، والإمارات 94.5%، والكويت 97.8 %، والبحرين بنسبة 94.6 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من كورونا، حيث سجلت 98.7 %، وهي في تصاعد كبير أيضا.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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