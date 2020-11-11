مصر تعلن إجراءات التصدي للموجة الثانية من كورونا

الوكيل الإخباري -خاص

أعلنت وزير الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد عن تجهيز 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية لمتابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في حال دخول مصر بموجة ثانية من انتشار الفيروس التاجي .

اضافة اعلان



وكشفت الوزيرة المصرية عن إصدار النسخة الرابعة من بروتوكول العلاج، بالإضافة لتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية التي ستحتاجها المستشفيات، والأمر ذاته ينطبق على تدريب وتوفير جميع القوى البشرية اللازمة.



كما قررت الوزارة صرف الحليب الصناعي المدعم لـ "3" أشهر والتطعيمات الروتينية، واستكمال العمل بمنظومة إنهاء قوائم الإنتظار للعمليات الجراحية، وتوفير التأمين الصحي لمدة ثلاثة أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة.



