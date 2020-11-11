الأربعاء 11-11-2020
الوكيل الاخباري

تفاصيل أمر الدفاع 20 الذي أوعز به وزير الداخلية

مصر تعلن إجراءات التصدي للموجة الثانية من كورونا

ايعاز عاجل من وزير الداخلية بتفعيل امر الدفاع رقم 20

قتيل في إطلاق نار على ملعب في الولايات المتحدة

انتشار القوة الامنية ضمن خطة الحظر الشامل

المستقلة للانتخاب : نتوقع صدور النتائج عصر اليوم

موقع الوكيل ينشر النتائج الأولية للانتخابات النيابية

برنــامج الوكيل يثمـن جهود نشامى الوطن ويحييهم - صور

مدير الأمن ينقل تحايا الملك إلى نشامى الوطن - فيديو

الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة رئيس وزراء البحرين

عاجل

نتائج شبه نهائية للفائزين بمقاعد في النواب (تحديث مستمر)




الأربعاء، 11-11-2020 02:17 م

مصر تعلن إجراءات التصدي للموجة الثانية من كورونا

image


الوكيل الإخباري -خاص

أعلنت وزير الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد عن تجهيز 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية لمتابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في حال دخول مصر بموجة ثانية من انتشار الفيروس التاجي .

اضافة اعلان
 

وكشفت الوزيرة المصرية عن إصدار النسخة الرابعة من بروتوكول العلاج، بالإضافة لتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية التي ستحتاجها المستشفيات، والأمر ذاته ينطبق على تدريب وتوفير جميع القوى البشرية اللازمة.


كما قررت الوزارة صرف الحليب الصناعي المدعم لـ "3" أشهر والتطعيمات الروتينية، واستكمال العمل بمنظومة إنهاء قوائم الإنتظار للعمليات الجراحية، وتوفير التأمين الصحي لمدة ثلاثة أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed

إيران: 462 وفاة جديدة بكورونا

كورونا-الامارات

الإمارات: وفاتان و1214 إصابة جديدة بكورونا

000_1QC68C

الكويت: 5 وفيات و778 إصابة جديدة بكورونا

112020642429855011088

الهند: 512 وفاة و44281 إصابة جديدة بكورونا

لق

روسيا .. إطلاق الإنتاج الصناعي للقاح سبوتنيك V

14-2

دراسة جديدة تكشف عن المواقع الأكثر تعرضا لخطر انتشار كورونا

أخبار متعلقة
image

مصر تسجل 232 اصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر

مصر : حصة مؤكدة عند إنتاج لقاح ضد كورونا

000_1QC68C

مصر: 12 وفاة و143 اصابة جديدة بكورونا

unnamed

مصر تسجل 143 اصابة جديدة بكورونا

5e63f8b51f4b6

مصر: 10 وفيات و170 اصابة جديدة بكورونا

20

مصر تستعد لتجربة لقاح ضد كورونا