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الأحد، 02-01-2022 11:46 م

مظاهرات تعم شوارع أمستردام بسبب إجراءات كورونا

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الوكيل الاخباري - قمعت الشرطة الهولندية الاثنين آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا في العاصمة أمستردام احتجاجاً على سياسات الحكومة المتعلقة بإجراءات الإغلاق واللقاحات المضادة لوباء كورونا.اضافة اعلان


وذكرت رويترز أن آلاف المتظاهرين نظموا مسيرة في الشارع الرئيسي بالعاصمة أمستردام وهم يعزفون الموسيقا ويحملون مظلات صفراء اللون في إشارة إلى معارضتهم للإجراءات الحكومية في الوقت الذي استخدمت فيه الشرطة العصي والدروع لتفريق المتظاهرين.


ووقعت اشتباكات محدودة بين مجموعة من المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب خلال محاولة قوات الشرطة طرد المتظاهرين من ساحة المتحف تنفيذاً لأوامر عمدة أمستردام فيمكي هالسيما.

 

وكانت هولندا بدأت إغلاقاً مفاجئاً في الـ 19 من كانون الأول الماضي حيث أعلنت الحكومة إغلاق جميع المتاجر غير الأساسية إلى جانب المطاعم والمتاحف والمسارح ودور السينما والصالات الرياضية وأماكن عامة أخرى حتى الـ 14 من الشهر الجاري.


وفرضت هولندا وعدة دول أوروبية إجراءات لمنع انتشار الموجة الجديدة من متحور أوميكرون والتي يمكن أن تتسبب بحدوث إصابات تفوق طاقة نظام الرعاية الصحية في البلاد على الاستيعاب.

 




 

 


 

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