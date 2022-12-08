هونغ كونغ تقرر خفض فترة عزل مصابي فيروس كورونا

الوكيل الإخباري - من المقرر أن تخفض هونغ كونغ فترة عزل المصابين بفيروس كورونا والمخالطين لهم من ما لا يقل عن سبعة أيام إلى خمسة أيام، وذلك ابتداء من الجمعة.

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ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المسؤولة القول إنه سوف يتم تقليص اختبارات كورونا السريعة اليومية التي يخضع لها الوافدون، إلى خمسة أيام بدلا من كل سبعة أيام.



وأضافت أنه سوف يتم الابقاء على معظم قيود مكافحة كورونا في الفترة من 15 وحتى 28 كانون الأول/ديسمبر الجاري.



يشار إلى أن هونغ كونغ، التي فرضت واحدة من أكثر إجراءات مكافحة كورونا صرامة، تعمل على تخفيف القيود التي جعلتها منعزلة عن العالم خلال الجائحة، والتي أضرت بوضعها كمركز مالي عالمي، وأضرت بالنمو الاقتصادي.



وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 14 ألفا و373 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وأضافت أن من بين حالات الإصابة الجديدة 13 ألفا و575 حالة محلية، و798 حالة لوافدين من الخارج.

القدس العربي