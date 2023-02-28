واشنطن تنتظر تعاونا من بكين لمعرفة أصل فيروس كورونا

الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن إدارة واشنطن لم تتوصل بعد إلى إجماع حول أصل فيروس كورونا، وتنتظر التعاون من بكين بهذا الشأن



وقال في إحاطة إعلامية للصحفيين في تعليق له على التقارير التي تفيد بأن وزارة الطاقة الأمريكية تميل نحو النسخة التي انتشر فيها فيروس كورونا بسبب تسرب من مختبر: "لا يوجد حاليا إجماع في الحكومة، حول كيفية ظهور فيروس كورونا بالضبط".

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وأشار كيربي، إلى أن السلطات الأمريكية تعتبر أنه من المهم معرفة ظروف منشأ الفيروس التاجي، حيث يمكن أن يساعد ذلك في منع الأوبئة في المستقبل، أو الاستعداد لها بشكل أفضل.



وقال كيربي: "لقد أوضحنا باستمرار أننا نريد تعاونا كاملا وشفافية كاملة من الصين في تحقيق كوفيد".



وأشار بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، على وجه الخصوص، صرح بذلك في اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في نوفمبر 2022.



وخلص تقرير استخباراتي أمريكي سري قدّم مؤخرا إلى البيت الأبيض وأعضاء بارزين في الكونغرس حسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن فيروس كورونا تسرب من مختبر في مدينة ووهان الصينية.



وقال الأشخاص الذين اطلعوا على التقرير السري للصحيفة، إن وكالة المخابرات المركزية ووكالة أخرى لم يسمها المسؤولون صراحة لم يحسموا بعد بين نظرية التسرب في المختبر ونظريات النقل الطبيعي.



وأفادوا بأنه وعلى الرغم من التحليلات المختلفة للوكالات، أكد التحديث مجددا على وجود إجماع قائم على أن فيروس كورونا لم يكن نتيجة لبرنامج صيني للأسلحة البيولوجية.

روسيا اليوم