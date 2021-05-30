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الأحد، 30-05-2021 08:57 ص

وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 461 ألف حالة

برازيل


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء أمس السبت، تسجيل 79670 إصابة و2012 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 79670، مقابل 67467 في بيانات الخميس و49762 الجمعة، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى حوالي 16.471 مليون حالة.


وذكرت الوزارة أنها رصدت 2012 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2245 في إحصائية الخميس و2371 الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 461057 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.


وأضافت البيانات الحكومية أن عدد المتعافين من المرض بلغ 14.869 مليون شخص، فيما لا تزال 1140847 حالة تعتبر نشطة.


وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.


ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.


وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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