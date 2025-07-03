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تخريج الفوج السادس من معسكر "نشامى السايبر"

المركز الوطني للأمن السيبراني
المركز الوطني للأمن السيبراني
 
الخميس، 03-07-2025 03:52 م

الوكيل الإخباري-   احتفل المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية، بتخريج الفوج السادس من معسكر "نشامى السايبر التدريبي" في مجال الأمن السيبراني.

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وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، يعتبر البرنامج المخصص للطلبة الخريجين من الجامعات الأردنية من التخصصات التقنية والذي واستمر لمدة 4 أشهر، أحد البرامج الوطنية الهادفة إلى بناء قدرات شبابية في مجال الأمن السيبراني، وتمكينهم من المهارات التقنية والمعرفية اللازمة لمواجهة التهديدات السيبرانية الحديثة.


وقال رئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني الدكتور أحمد الحياصات، إن الخريجين اجتازوا مرحلة مهمة في مسيرتهم، مؤكدا أهمية التطوير المستمر للمهارات في ظل الحاجات الكبيرة التي ما زال سوق العمل في المنطقة يفتقر إليها.

 
 
gnews

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