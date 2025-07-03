تخريج الفوج السادس من معسكر "نشامى السايبر"

الوكيل الإخباري- احتفل المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية، بتخريج الفوج السادس من معسكر "نشامى السايبر التدريبي" في مجال الأمن السيبراني.

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وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، يعتبر البرنامج المخصص للطلبة الخريجين من الجامعات الأردنية من التخصصات التقنية والذي واستمر لمدة 4 أشهر، أحد البرامج الوطنية الهادفة إلى بناء قدرات شبابية في مجال الأمن السيبراني، وتمكينهم من المهارات التقنية والمعرفية اللازمة لمواجهة التهديدات السيبرانية الحديثة.