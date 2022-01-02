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الأحد، 02-01-2022 12:45 م

1024 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

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الوكيل الإخباري-أعلنت السعودية، الأحد، تسجيل أعلى معدل يومي بإصابات فيروس كورونا منذ نحو 5 أشهر.

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ووفق بيان لوزارة الصحة السعودية، الأحد، "تم تسجيل 1024 إصابة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، و298 حالة تعاف".


وأوضح البيان ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 558 ألفا و106، بينها 8 آلاف و879 وفاة، و542 ألفا و413 حالة تعاف.


ويعد هذا أعلى إحصاء يومي لمعدل الإصابات بفيروس كورونا في السعودية منذ يوليو/تموز الماضي.


وفي مطلع ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون".


والخميس، أعادت السلطات السعودية، تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا والمتحور "أوميكرون".


وحتى ظهر الأحد، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، 289 مليونا و747 ألفا و36، بينها 5 ملايين و458 ألفا و384 وفاة، و254 مليونا و234 ألفا و149 حالة تعاف.

 

الأناضول

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