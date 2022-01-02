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الأحد، 02-01-2022 12:59 م

18233 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

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الوكيل الإخباري-سجلت روسيا اليوم الأحد 18233 إصابة و811 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، انخفاضا عن 19751 إصابة و847 وفاة في إحصائية أمس السبت.

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بذلك وصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10 ملايين و537966، مها 310518 حالة وفاة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي.


وأضاف أن 26976 مريضا تعافوا من كوفيد-19 بشكل كامل خلال اليوم الماضي، ما يرفع مجموع حالات الشفاء إلى 9 ملايين 524039 شخصا.


وانخفض عدد الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو بشكل ملموس من 2472 أمس إلى 1824 اليوم، مع زيادة عدد الوفيات اليومية من 67 إلى 69.


وواصل معدل الإصابات اليومية ارتفاعه في مقاطعة موسكو لليوم الثالث، ليبلغ 1364 بعدما كان عند 1271 أمس، تزامنا مع استمرار تراجع عدد حالات الوفاة، الذي نزل إلى 41 مقابل 46 أمس.


ورصدت مدينة بطرسبورغ 1468 إصابة جديدة، في تراجع طفيف مقارنة بأرقام الأيام الأخيرة، ليهبط بذلك عدد الإصابات تحت عتبة الـ1500 حالة يوميا، وذلك للمرة الأولى منذ فترة طويلة. وزاد عدد الوفيات الجديدة في المدينة بواقع حالة واحدة عن حصيلة اليوم السابق وبلغ 57.

 

روسيا اليوم

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