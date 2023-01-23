اكتشفي أضرار النوم على البطن وتوقفي عن هذه العادة فوراً!

الوكيل الاخباري - بشكل عام ، يقضي الناس أقل من 10٪ من الوقت نائمين على بطونهم. هناك سبب يجعل وضع النوم هذا لا يحظى بشعبية كبيرة. النوم على البطن يمكن أن يزيد من احتمالية آلام الظهر والرقبة والكتف. إذا كنت تفضلين النوم على البطن ، فقد يكون من المفيد أن تفهمي كيف يمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى تفاقم الألم ، وما يمكنك القيام به لتقليل آثاره وأضرار النوم على البطن.



هل النوم على البطن سيء؟



النوم على بطنك له عيوب محتملة. في حين أن هناك بعض الفوائد للنوم على معدتك ، مثل تقليل الشخير ، إلا أن الوضعية يمكن أن تسبب إجهادًا في ظهرك ورقبتك. يمكن أن يؤدي هذا الإجهاد إلى نوعية نوم رديئة في الليل ، وأوجاع وآلام في الصباح.



أضرار النوم على البطن كثيرة

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النوم على البطن يسبب الأذية لعمودك الفقري



أفضل وضعية للنوم هي التي تدعم محاذاة العمود الفقري الصحي ، عندما تنامين على بطنك ، يغوص جذعك بشكل طبيعي في عمق المرتبة بسبب وزنه. نتيجة لذلك ، قد يتقوس ظهرك ، مما يؤدي إلى شد عمودك الفقري وعندما لا يكون عمودك الفقري مستقيماً ، فإنك تشعرين بالتوتر والإجهاد ، مما قد يؤدي إلى الأوجاع والآلام عند الاستيقاظ.



النوم على البطن يزيد من آلام الظهر أو الرقبة أو الكتف



قد يؤدي النوم على البطن أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بألم الرقبة. عندما تنامين على بطنك ، يجب أن تديري رأسك إلى جانب واحد حتى تتنفسي. يتطلب قلب رأسك لف رقبتك ، مما يحركها بعيدًا عن المحاذاة مع بقية عمودك الفقري. بالإضافة إلى آلام الظهر والرقبة ، يمكن أن تؤدي وضعية النوم السيئة إلى مضاعفات إضافية مثل الصداع وآلام الكتف أو الذراع.



النوم على البطن يضاعف تجاعيد الوجه



عندما يتم ضغط جانب واحد من وجهك في الوسادة ، فإنه يتمدد ويسحب ويضغط على بشرتك طوال الليل. نتيجة لذلك ، يمكن أن يساهم النوم على بطنك في ظهور تجاعيد الوجه.

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