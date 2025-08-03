الفاضلة رجاء عمارنة (ام عمر) في ذمة الله

الوكيل الإخباري- بسم الله الرحمن الرحيم



‎ ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))





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