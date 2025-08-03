الأحد 2025-08-03 02:54 م
 

الفاضلة رجاء عمارنة (ام عمر) في ذمة الله

البقاء لله
البقاء لله
 
الأحد، 03-08-2025 06:45 ص

الوكيل الإخباري- بسم الله الرحمن الرحيم 

‎ ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

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‎ببالغ الحزن و الأسى و بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره انتقلت الى رحمة الله الفاضلة رجاء عمارنة (ام عمر) زوجة السيد سمير الحلو.

 وسيُصلى على جثمانها الطاهر  اليوم الاحد الموافق 3/8/2025 بعد صلاة الظهر والدفن في مقبرة الزرقاء.

تُقبل التعازي  لمدة 3 أيام في عمان مرج الحمام (ديوان آل مشربش) مقابل المؤسسة الإستهلاكية العسكرية من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 10 مساء للرجال و النساء.

 
 
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