الفاضلة رجاء عمارنة (ام عمر) في ذمة الله

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))
وسيُصلى على جثمانها الطاهر اليوم الاحد الموافق 3/8/2025 بعد صلاة الظهر والدفن في مقبرة الزرقاء.
تُقبل التعازي لمدة 3 أيام في عمان مرج الحمام (ديوان آل مشربش) مقابل المؤسسة الإستهلاكية العسكرية من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 10 مساء للرجال و النساء.
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