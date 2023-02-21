دليلك الكامل للتخلص من آثار ندبات حب الشباب

الوكيل الاخباري - مواجهة البثور الحمراء المتهيجة أمر مزعج في البداية، لكن عندما تهدأ وتترك أثراً في البشرة يكون أكثر إحباطاً، ومع بطء شفاء آثار حب الشباب، إذ غالباً ما تترك علامات داكنة في البشرة، يصبح من الضروري إيجاد حل للتخلص منها بسرعة.

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توجد علاجات منزلية للحد من ظهور ندب حب الشباب، ولكن إذا كنتِ تبحثين عن نتائج أكثر فعالية، فمن الأفضل تحديد موعد مع طبيب الأمراض الجلدية أو أخصائي التجميل، للحصول على جرعة مكثفة من العلاجات بالليزر أو اللجوء إلى كميات صغيرة من الحشو أو التقشير الكيميائي، فكلها خيارات شائعة اعتماداً على ميزانيتكِ وشدة التندب.



هناك علاج آخر يعد بنتائج ملحوظة ويمكن إجراؤه في العيادات الخارجية، وغالباً بسعر أقل من الليزر، ويسمى هذا العلاج الاستئصال بالثقب، أو الجراحة بدون شق تحت الجلد، وهو عبارة عن عملية بسيطة نسبياً تسمح لبشرتكِ بشفاء نفسها بعد تطور ندبات حب الشباب.











الاستئصال بالثقب لعلاج حب الشباب



تنطوي عملية استئصال الندب بالثقب على إدخال إبرة تحت الطبقة العليا من الجلد، وعادة ما تكون هذه الإبرة بمقياس 18 أو 20 سم، يتم إدخالها بالتوازي مع الجلد، ثم تحريكها ذهاباً وإياباً لتفتيت عصابات الأنسجة الليفية التي تتصل بسطح الجلد، وتفتيت الاتصالات التي تسبب تندبات حب الشباب المرئية.



وبعد إزالة الإبرة، يتم تطبيق القليل من الضغط لتجنب تجمع الدم الزائد تحت الجلد، ويسمح لجلطة دموية صغيرة بالتشكل مع شفاء الجلد، مما يدعم بشكل أساسي الجلد المتجمع سابقاً أثناء شفاءه. قد تلاحظين أن الندبة لم تزل تماماً وتشعرين بملمسها على بشرتك بعد هذا الإجراء الذي يعمل على التقليل من عمق الندوب بشكل كبير.





إجراء تحت التخدير الموضعي



لا يبدو تحريك إبرة تحت سطح الجلد تجربة ممتعة تماماً، ولكن لحسن الحظ، يتم تنفيذ هذا الإجراء تحت التخدير الموضعي، مما يعني أنكِ ستظلين مستيقظة، ولكن المنطقة ستكون مخدرة تماماً، ومن المحتمل أن تشعري بضغط بسيط فيها.



أثناء الانتهاء من الإجراء، قد تشعرين بشك بسيط في المنطقة، وهذا هو نتيجة لتفتيت الإبرة تلك العصابات الليفية تحت الجلد.







احتمال التورم والتهيج بعد العملية



بعد بضعة أيام من علاج ندبات حب الشباب، قد يحدث تورماً واحمراراً مع شفاء بشرتكِ، وهذا طبيعي، ويجب أن تهدأ في غضون يومين.



مباشرة بعد الإجراء، من المرجح أن يعطيكِ طبيبكِ ضمادة باردة لتطبيقها على بشرتكِ لتقليل أي انزعاج، ويمكنكِ الاستمرار في اتباع نهج مماثل بعد عودتكِ إلى المنزل، ويمكنكِ وضع كيس ثلج ملفوف بمنشفة عندما تشعرين بالتورم بشكل خاص، أو حاولي وضع منتجات العناية بالبشرة في الثلاجة للحصول على دفعة من البرودة المهدئة في الصباح.





قد يستغرق الأمر جلسات متعددة لرؤية النتائج المرجوة



كما هو الحال مع أي إجراء تجميلي، يرى الجميع نتائج مختلفة بناء على نوعية العلاج ومدى تقبل بشرتهم، ولكن اعلمي أن هذا الإجراء لن يزيل الندوب تماماً، فقد يكون لونها أو نسيجها مختلفاً قليلاً عن بقية بشرتكِ، ولكنه بالتأكيد يساعد على تقليل عمقها ويسمح لها بالتدفق بسلاسة أكبر مع بقية الوجه. قد تضطرين إلى إجراء أكثر من جلسة في حال كان لديكِ بعض الندوب الأعمق من غيرها.



تنتج بشرتكِ الكولاجين أثناء الشفاء



الكولاجين عنصر أساسي في البشرة الصحية والشبابية، ولكن مع تقدمنا في العمر، تبدأ إمداداتنا في الانخفاض بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى بشرة أقل امتلاء وتوهجاً، ومع ذلك عندما تلتئم بشرتكِ، يبدأ إنتاج الكولاجين مرة أخرى لإصلاح المنطقة التالفة، لذلك يمكن للإجراءات التي تنطوي على القليل من التهيج أو التلف أن تجعلك تبدين أكثر شباباً.



يظهر هذا عادة في الوخز بالإبر الدقيقة، ولكن يمكن أن يكون لهذا العلاج نفس التأثيرات، فقط في المناطق الأكثر تركيزاً.

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زهرة الخليج