ما هو أفضل كريم للبشرة بعد الليزر؟

الوكيل الاخباري - بعد الانتهاء من إجراء عملية إزالة الشعر بالليزر من أنحاء مختلفة من الجسم عليك بوضع كريمات سواء للترطيب او لتخفيف من الإحمرار إن حدث، لذا سننصحك بأفضل كريم بعد الليزر يمكن أن تطبقيه على بشرتك لتجنب تهيج البشرة بعد الليزر:

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أفضل كريم بعد الليزر



إذا كان العلاج بالليزر لا يكسر الجلد ، في معظم الأحيان ، استخدمي منتجاتك المعتادة المهدئة.

اسألي طبيبك على وجه التحديد عن أي من منتجات Retin A / retinol ، ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تكون حمضية ، وأحماض ألفا أو بيتا هيدروكسي.

إذا كان العلاج بالليزر مجزأً (مثل CO2 أو Fraxel) أو أي ليزر أكثر تغلغلًا ، فإن احتمالية حدوث تهيج أكبر بكثير، اسألي طبيبك. استخدمي منتجات ترطيب لطيفة للغاية للبشرة الحساسة



انتبهي إلى:





يمكن أن تحدث ردود الفعل التحسسية أو المتهيجة مع أي منتج ، لذلك إذا شعرت بالتهيج أو الحكة أو الاحمرار ، توقفي عن المنتج واتصلي بطبيبك!

يحتوي مرهم الزنك 20٪ مثل المرهم المستخدم في طفح الحفاضات أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا والشفاء. كوني حذرة جدا بشأن المكونات غير النشطة. بعضها يحتوي على كحول ومواد كيماوية مزعجة للغاية. ابحثي عن كريم يحتوي على الفازلين والشمع والبارافين وما إلى ذلك.

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