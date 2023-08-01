ما هو سر لون الحناء الغامق؟

الوكيل الاخباري - في البداية بعد تطبيق الحناء أمراً سهلاً يظهر لونها فاتحاً لكنها تزداد قتامة عندما تتركها لفترة أطول. إنه بسبب الصبغة التي تسمى لاوسون. يترابط مع خلايا الجلد والكولاجين والكيراتيني في الأظافر والشعر لإعطاء لون بني غامق أسود. لكن لا داعي للتفكير كثيراً إليك سر لون الحناء الغامق على الشعر واليدين:



الفازلين سر لون الحناء الغامق

تشير الأدلة القصصية إلى أن الفازلين قد يقوي لون موقع قران. يحبس الرطوبة ومقاوم للماء. نتيجة لذلك ، تحافظ على الحنة سليمة ، مما يسمح للون بالتسرب إلى الجلد. قد يجعل هذا اللون يدوم لفترة أطول.

اضافة اعلان



زيت جوز الهند سر لون الحناء الغامق

تستخدم النساء تقليديًا زيت جوز الهند لتغميق تصميم موقع قران. إنه يغطي منطقة التطبيق ويمنع التعرض للرطوبة ، ويحافظ على موقع الحناء سليماً لأنه يتأكسد. هذا يساعد على تكثيف اللون وجعله يدوم لفترة أطول.



نصائح أخرى لحناء غامق

موقع الحناء الطبيعي أفضل من حيث كونه طويل الأمد وطبيعي اللون وآمن من المواد المضافة. الحناء التي يتم شراؤها من المتجر قد يصبغ بشكل أسرع ، لكن المواد الكيميائية الخاصة به قد تضر الجلد.



قد يؤدي ترك موقع قران على اليدين لمدة 10-12 ساعة إلى جعله مظلمًا ، وهذا أكثر ملاءمة للسماح له بالبقاء بين عشية وضحاها. يمكنك وضع مزيج الليمون والسكر أو لف يديك بغشاء لاصق للحفاظ على موقع قران سليمًا طوال الليل.

أنواع الحناء العضوية والنقية المصنوعة من مسحوق الحناء الطبيعي هي أفضل مخاريط موقع قران للون الداكن. تحقق من تناسق الحناء في المخروط ، حيث قد يفشل المعجون المخفف في توفير البقعة المرغوبة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



هيا