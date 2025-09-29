"ثقافة الأعيان" تلتقي مديرة مركز زها الثقافي

الوكيل الإخباري- التقت لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتورة هيفاء النجار، اليوم الاثنين، المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانية صبيح، بحضور عدد من المدراء في المركز.

وقالت النجار، إن اللقاء يهدف إلى الاطلاع على أبرز برامج المركز ومبادراته، والدور الذي يقوم به في خدمة المجتمع المحلي، وتمكين الشباب وتنمية مواهبهم في المجالات الفنية والثقافية، مشيرة إلى حرص اللجنة على متابعة جهود المؤسسات الوطنية الفاعلة في خدمة الشباب والثقافة والفنون.



وأكدت أهمية دور المركز في رعاية الإبداع الشبابي، وتقديم برامج نوعية تستجيب لاحتياجات الأجيال الجديدة، مشددة على ضرورة مواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وتحصين الشباب بالمعرفة والإبداع، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمستقبلهم.



بدورها، قالت صبيح إن برامج المركز وفروعه، التي وصلت إلى 25 فرعا في مختلف محافظات المملكة، جاءت بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، واستفاد منها بشكل مباشر وغير مباشر ما يقارب 1.5 مليون شخص من الفئات المستهدفة.



وبينت أن المركز حصل على جوائز محلية وعالمية، من أبرزها وسام الملك عبدالله الثاني للتميز من الدرجة الأولى، تقديرا لدوره في تشجيع العمل التطوعي وتحفيز الأطفال على الابتكار وإنشاء الحدائق، إضافة إلى المركز الثاني في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي عن فئة الأعمال المؤسسية.



وأكدت أن المركز شهد تطورا كبيرا في برامجه ومبادراته، ويسعى إلى تقديم خدمات ثقافية وتعليمية وترفيهية للأطفال، وإشراك ذوي الإعاقة فيها، بما يتناسب مع مختلف المراحل العمرية، بهدف رفع مستواهم الثقافي، وصناعة جيل واع ومثقف قادر على التواصل مع الثقافات المتعددة عالميا، بوصفه اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.