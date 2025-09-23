عطية: لجنة الحوار في حزب إرادة تنطلق لتعزيز التنسيق البرلماني

وأوضح عطية أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار حرص حزب إرادة على الانفتاح على جميع القوى البرلمانية، والعمل بروح الشراكة الوطنية، مؤكدًا أن اللجنة لم تقم بترشيح أي من أعضاء حزب إرادة أو من خارجه لأي موقع نيابي حتى الان .
وشدد رئيس لجنة الحوار على أن اللجنة ستعمل على التشاور والتنسيق ومدّ جسور التعاون مع الكتل النيابية الأخرى، بعيدًا عن أي حسابات شخصية أو مواقع محددة، مبينًا أن الحزب يعمل ضمن نهج مؤسسي يقوم على الشفافية والوضوح، ويضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار.
وأكد عطية أن لجنة الحوار ستبقى منفتحة على جميع المقترحات والأفكار، وستعمل على بناء تفاهمات تخدم المرحلة المقبلة، دون الانخراط في أي ترتيبات تتعلق بالترشيحات الفردية، مشيرًا إلى أن حزب إرادة ينظر إلى المجلس باعتباره ساحة عمل جماعي لا موقعًا للمكاسب الشخصية.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي: لم أُعلن ترشحي لرئاسة مجلس النواب والقرار بيد الحزب
-
"الإعلام النيابية": دعم الفن مسؤولية وطنية
-
ترجيحات بموعد الارادة الملكية لإفتتاح "عادية الأمة".. نصراوين لـ "الوكيل" : اجراء دستوري سليم
-
نواب: الاعتراف بالدولة الفلسطينية تأكيد على عدالة القضية وحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم
-
الصفدي في بيان للنواب: الملك وضع قاعدة للعمل الجماعي العربي لا تقبل التأجيل أو التردد
-
النائب زهير الخشمان: كلمة جلالة الملك في قمة الدوحة خارطة طريق عربية إسلامية جديدة
-
الخصاونة: خطاب الملك في الدوحة امتداداً للمواقف العروبية الثابتة
-
عطية: خطاب الملك في قمة الدوحة عبّر عن ضمير الأمة ورفض العدوان على فلسطين وقطر