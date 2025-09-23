عطية: لجنة الحوار في حزب إرادة تنطلق لتعزيز التنسيق البرلماني

09:54 م

الوكيل الإخباري- قال النائب خميس عطية، رئيس لجنة الحوار التي شكلها حزب إرادة للتواصل مع الكتل النيابية الأخرى، إن اللجنة ستبدأ عملها خلال الأيام المقبلة عبر الانخراط في سلسلة من الحوارات والتشاورات مع مختلف الكتل داخل مجلس النواب، وذلك بهدف تعزيز التنسيق البرلماني، وتوحيد الجهود في القضايا الوطنية الكبرى، وبما يسهم في دعم مسيرة العمل النيابي قبل افتتاح الدورة العادية الثانية اضافة اعلان



وأوضح عطية أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار حرص حزب إرادة على الانفتاح على جميع القوى البرلمانية، والعمل بروح الشراكة الوطنية، مؤكدًا أن اللجنة لم تقم بترشيح أي من أعضاء حزب إرادة أو من خارجه لأي موقع نيابي حتى الان .



وشدد رئيس لجنة الحوار على أن اللجنة ستعمل على التشاور والتنسيق ومدّ جسور التعاون مع الكتل النيابية الأخرى، بعيدًا عن أي حسابات شخصية أو مواقع محددة، مبينًا أن الحزب يعمل ضمن نهج مؤسسي يقوم على الشفافية والوضوح، ويضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار.



وأكد عطية أن لجنة الحوار ستبقى منفتحة على جميع المقترحات والأفكار، وستعمل على بناء تفاهمات تخدم المرحلة المقبلة، دون الانخراط في أي ترتيبات تتعلق بالترشيحات الفردية، مشيرًا إلى أن حزب إرادة ينظر إلى المجلس باعتباره ساحة عمل جماعي لا موقعًا للمكاسب الشخصية.