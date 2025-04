إنجازٌ جديد يؤكد على مكانتها الرائدة في مجالات التصميم والابتكار كيا تحصد أربع جوائز ضمن المنتدى الدولي للتصميم لعام 2025

الوكيل الإخباري- فازت كيا بأربع جوائز في المنتدى الدولي للتصميم لعام 2025 iF Design ، لتؤكد مجدداً على ريادتها في التصميم والابتكار التكنولوجي عبر مختلف القطاعات.

تُعد جوائز المنتدى الدولي للتصميم لعام 2025 iF Designمن أبرز الجوائز العالمية التي تحتفي بالتميز في التصميم، وقد حققت كيا هذا الفوز تقديرًا لتصاميمها الرائدة في قطاع السيارات وتطوراتها الرقمية المبتكرة، ما يعزز مكانة العلامة التجارية في مجال الابتكار.



إنجازات كيا ضمن المنتدى الدولي للتصميم لعام 2025 iF Design



فوز كيا EV3 ضمن فئة السيارات.

فوز تصميم جناح كيا "مكان للإلهام A Place of Inspiration" في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2024 عن فئة المعارض التجارية.



فوز فيلم كيا "مكان للإلهام A Place of Inspiration" في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2024 عن فئة الرسوم المتحركة الرقمية ثلاثية الأبعاد.

فوز تصميم واجهة تطبيق كيا للهواتف المحمولة (UI/UX) عن فئة تصميم الخدمة/تجربة المستخدم.

ما هي أهمية إنجازات كيا ضمن جوائز المنتدى الدولي للتصميم لعام 2025iF Design ؟



يؤكد فوز كيا في جوائز المنتدى الدولي للتصميم لعام 2025 iF Design التزام العلامة التجارية بتقديم تصاميم مبتكرة تولي أهمية للعملاء، متخطية بذلك حدود قطاع السيارات ولتشمل التفاعل الرقمي وتجربة المستخدم.

تُعد جوائز المنتدى الدولي للتصميم iF Design واحدة من أبرز مسابقات التصميم العالمية المرموقة، وذلك منذ انطلاقها عام 1954، حيث تحتفي الجوائز سنويًا بالتصاميم الاستثنائية في مختلف الفئات، حيث يتم تكريم أكثر الإبداعات ابتكارًا وتميزًا. ويعكس فوز كيا بهذه الجائزة تأثيرها العالمي والإبداع الفريد الذي تقدمه مع كل تصميم.



جميع المشاركات الفائزة متاحة على www.ifdesign.com وتم نشرها على تطبيق If Design

كياEV3:الفائزة بجائزة iF Design 2025 عن فئة السيارات

تمكنت كيا EV3 من الفوز بجائزة المنتدى الدولي للتصميم لعام 2025 iF Design عن فئة السيارات بفضل تصميمها الثوري والجذاب. وقد حظيت سيارة الدفع الرباعي الكهربائية المدمجة بتقدير خاص نظراً لواجهتها الخارجية الجريئة ذات الخطوط الهندسية، إضافة إلى تصميمها الداخلي المبتكر الذي يجسد فلسفة كيا "اتحاد الأضداد".

كما تتميز EV3 بطابعها الفريد، حيث توفر أقصى استفادة من المساحة وإمكانية الوصول، مع التركيز على تجربة قيادة مخصصة تلبي احتياجات السائقين المعاصرين.

تصاميم كيا تحتفي بفوزها جوائز المنتدى الدولي للتصميم لعام 2025 iF Design

وقال كريم حبيب، رئيس قسم التصميم العالمي في كيا: "إنه لشرف كبير وسعادة غامرة لجميع أفراد فريق كيا، فوز طراز EV3 بجائزة المنتدى الدولي للتصميم لعام 2025 iF Design في فئة السيارات وذلك بعد نجاح كيا EV9 في 2024، ما يجعل هذا الإنجاز أكثر تميزًا".

تعتمد هوية التصميم على رسومات معمارية قوية تحدد الأسطح المضلعة والمطوية، ما ينتج تصميمًا يمزج بين الإحساس والمنطق. كما أن استخدامنا لعشرة حلول مستدامة مبتكرة، يعكس التزامنا بالتنقل المستدام. بدءًا من المظهر الخارجي الجريء والمتقدم إلى التصميم الداخلي المستوحى من مساحات المعيشة، فإن كيا EV3 تم تصميمها عن دراسة واصرار لجعل حياة عملائنا أسهل وأفضل.

كيف تمكنت كيا من تحقيق الريادة في التصميم ضمن جوائز المنتدى الدولي للتصميم لعام 2025iF Design ؟

حصدت كيا عدة جوائز في المنتدى الدولي للتصميم لعام 2025 iF Design تقديرًا لتميزها في التصميم عبر مجموعة من نقاط التواصل مع العملاء، حيث فازت بثلاث جوائز في الفئات التالية:

تصميم جناح كيا في معرض الالكترونيات الاستهلاكية 2024 عن فئة المعارض التجارية.

فيلم كيا في معرض الالكترونيات الاستهلاكية 2024 عن فئة الرسوم المتحركة الرقمية ثلاثية الأبعاد.

تطبيق كيا عن فئة تصميم واجهة المستخدم لتطبيقات الهواتف المحمولة.

حصد تصميم جناح كيا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024، تحت عنوان "مكان للإلهام A Place of Inspiration"، على جائزة فئة المعارض التجارية ضمن جوائز المنتدى الدولي للتصميم لعام 2025 حيث تميز الجناح بتصميمه المفتوح والجذاب، ما أتاح للزوار فرصة استكشاف رؤية كيا لمفهوم "منصة الأعمال للسيارات المبنية حسب الطلب" PBV من خلال أربع بيئات معيشية فريدة: الحديقة، المدينة، المنزل، والمصنع، حيث تم استعراض كيف ستعيد هذه المركبات تشكيل مستقبل التنقل عبر تلبية الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين من خلال مستويات غير مسبوقة من المرونة والتخصيص.



كما فاز فيلم كيا، الذي عُرض في معرض الالكترونيات الاستهلاكية وحمل العنوان نفسه "مكان للإلهام A Place of Inspiration"، بجائزة فئة الرسوم المتحركة الرقمية ثلاثية الأبعاد ضمن المنتدى الدولي للتصميم لعام 2025 iF Design حيث يقدم الفيلم رؤية كيا لمفهوم منصة الأعمال للسيارات المبنية حسب الطلبPBV بأسلوب إبداعي، موضحًا كيف ستتمكن هذه المركبات من إحداث ثورة في الحياة اليومية، مع تسليط الضوء على القيم الأساسية للعلامة التجارية.



يأتي هذا الفوز المزدوج بعد فوز العلامة التجارية بجائزة ريد دوت للتصميم خلال العام الماضي، ما يعزز من قدرة كيا المتفوقة في مجال التواصل الخاص بالعلامة التجارية والابتكار في التصميم.

بالإضافة إلى ذلك، فاز تطبيق كيا بجائزة المنتدى الدولي للتصميم لعام 2025iF Design في فئة تصميم واجهة المستخدم لتطبيقات الهواتف المحمولة، بفضل تكامله السلس وواجهته سهلة الاستخدام. يجمع التطبيق بين خدمات ومنصات متعددة، ما يوفر للمستخدمين وصولًا سهلاً إلى عروض كيا مع تقديم تصميم يتسم بالتناغم والترابط بين عناصره .



ريادة مستقبل التصميم

تؤكد الجوائز الأربعة التي حققتها كيا ضمن جوائز المنتدى الدولي للتصميم لعام 2025iF Design على التزام العلامة التجارية بالريادة في الابتكار في قطاع السيارات والابتكارات الرقمية. كما تعزز هذه الإنجازات مكانة كيا الرائدة في التصميم المتطور والاستدامة وحلول التنقل الموجهة نحو المستخدم.





نبذة عن شركة كيا

كيا (www.kia.com) هي علامة سيارات عالمية مع رؤية لتوفير حلول تنقل مستدامة للمستهلكين والمجتمعات حول العالم. تأسست الشركة في عام 1944 وواصلت تقديم حلول التنقل لأكثر من 75 عاماً. ومع 52 ألف موظف حول العالم وحضور في ما يزيد على 190 سوقاً، ومنشآت تصنيع في 6 دول، تبيع الشركة اليوم حوالي 3 ملايين سيارة سنوياً. وتتصدر "كيا" اليوم جهود ترويج السيارات الكهربائية والعاملة على البطارية وتطوير مجموعة متنامية من خدمات التنقل، وتشجيع ملايين الأشخاص حول العالم على استكشاف أفضل طرق التجول. ويعكس شعار الشركة - الحركة التي تلهم – التزامها بإلهام المستهلكين عبر منتجاتها وخدماتها.

يتوفر مزيد من المعلومات عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمركز كيا العالمي للإعلام: www.kianewscenter.com

