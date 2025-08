أغلى دمية "لابوبو" في العالم.. كم بلغ سعرها وكيف بدا شكلها؟- صورة

الوكيل الإخباري- بيعت دمية "لابوبو" نادرة الأسبوع الماضي بسعرٍ قياسي بلغ 10,500 دولار عبر منصة eBay، ما يجعلها أغلى دمية من سلسلة الألعاب "القبيحة-اللطيفة" التي حققت رواجًا واسعًا على المنصة.



وتتميز الدمية بلونٍ رمادي-بني، وترتدي ملابس شركة "فانز" العصرية، بما في ذلك حذاء رياضي من تصميم العلامة التجارية الشهيرة، وسويتشيرت من "فانز"، وقبعة زرقاء وبرتقالية كُتب عليها "The Monsters"، وهي السلسلة التي تنتمي إليها شخصية لابوبو.



وتم إصدار هذه النسخة الصغيرة من "وحش التزلج" لأول مرة في عام 2023 ضمن صناديق مفاجآت من شركة "Pop Mart"، كجزءٍ من تعاون مع علامة الأحذية "فانز".



وكان سعرها الأصلي عند الطرح 85 دولارًا، مما يعني أن قيمة إعادة بيعها ارتفعت بمقدار 125 مرة.



وقد أصبحت دمى "لابوبو" سلعة مرغوبة جدًا في الأسواق الثانوية، وصرّح خبراء لمجلة "Forbes" بأن هذه الألعاب يمكن أن تكون استثمارات حقيقية، مدفوعةً بنموذج العرض المحدود الذي تتبعه شركة "Pop Mart".



وقالت لوري فيرديرام، الخبيرة في تقييم المقتنيات التي تقدّم برنامجًا على قناة "History Channel": "شكلها الفريد وجاذبيتها العامة سيجعلان منها مقتنيات قوية في السوق لسنواتٍ قادمة".



كما أشار أليكس فونغ، مدير قسم ثقافة البوب في دار مزادات "Goldin"، إلى أن نسخ لابوبو المبكرة هي الأقدر على الاحتفاظ بقيمتها السوقية.



عادةً ما تُباع دمى لابوبو بسعرٍ يتراوح بين 20 و40 دولارًا ضمن صناديق مفاجآت، أي أن المشتري لا يعرف أي دمية سيحصل عليها حتى يفتح العلبة.



