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الأربعاء، 24-04-2024 02:45 م

اجتماع تحضيري لمجلس الهيئة الإدارية لمنتدى الاتحاد للدراسات والأبحاث برئاسة دولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة

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الوكيل الاخباري - عقد مجلس الهيئة الإدارية لمنتدى الاتحاد للدراسات والأبحاث اجتماعه التحضيري الاول، الذي عقد برئاسة دولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة وبحضور نخبة من الشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية والبحثية. استضاف الكابتن محمد الخشمان، نائب رئيس المجلس، الاجتماع الذي عقد في منزله، مرحبًا بالأعضاء ومشددًا على أهمية تأسيس المنتدى كداعم رئيس لكافة المؤسسات الاردنية وذلك لغايات تعزيز الدراسات البحثية وفي كافة المجالات من خلال عمل دراسات استقصائيه في مجالات البحث العلمي.

شارك في الاجتماع كل من معالي الدكتور خالد سيف، ومعالي عوض أبو جراد، ومعالي الدكتور أمين مشاقبة، وسعادة الدكتور حمدي مراد، وعطوفة الدكتور محمد خير الحوراني، وسعادة الدكتور الأستاذ علي العنانزه، والدكتورة نور مازن الحديد، والدكتورة سحر علاونة، الدكتور حسين محادين، الأب نبيل حداد، الكابتن زهير الخشمان، معالي الدكتور عبدالناصر أبو البصل.

تمحور النقاش حول التأكيد على الهوية الوطنية وأهمية المواطنة ودور القضية الفلسطينية يأتي هذا كمثال على اهداف المنتدى، مع التركيز على دور الأردن الفاعل في المنطقة. 
دولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة تحدث عن ضرورة التقيد بالأسس العلمية والأخلاقية في كل الدراسات والبحوث المقبلة.

من جانبها، أكدت مدير المنتدى، السيدة منال حداد، على الأهداف الاستراتيجية والخطط المستقبلية للمنتدى، مشيرة إلى أنها تشمل خطط بحثية متخصصة تعالج قضايا محورية كالتنمية المستدامة والابتكار الرقمي والسياسة الخارجية.

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