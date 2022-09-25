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الأحد، 25-09-2022 02:54 م

الأردن يدخل موسوعة غينيس بأكبر تيشيرت في العالم

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الوكيل الإخباري - أقامت مجموعة العملاق الصناعية ‏‎(GIG)‎ احتفالاً ضخماً حضره معالي وزير الصناعة والتجارة وعدد من أعضاء الغرف ‏التجارية والصناعية والمسؤولين في المملكة إلى جانب مئات المدعوين، وذلك بمناسبة حصول المجموعة على شهادة من ‏موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية عن أكبر قميص في العالم.‏

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وتم خلال الحفل الذي أقيم في استاد جامعة العلوم التطبيقية عرض التيشيرت الحاصل على الرقم القياسي في أرضية الملعب، ‏حيث بلغ طول التيشيرت 103 أمتار ونصف المتر بينما بلغ عرضه 72 متراً ونصف المتر، ووصل وزن التيشيرت قرابة ‏الخمسة أطنان وفاقت المساحة التي غطاها 7600 متراً مربعاً.‏


شهدت هذه الفعالية كذلك العديد من النشاطات الترفيهية للعائلات والحضور، وخصوصاً الأطفال الذين استمتعوا بألعاب عديدة تم ‏توزيعها في موقع الاحتفال كما أتيح لهم النزول إلى الملعب لاحقاً.

وعلّق المدير التنفيذي لمجموعة العملاق على ذلك قائلاً “ما ‏ألهمنا لاختيار هذا الرقم القياسي لمحاولة تحطيمه هو ارتباطه بطبيعة منتجاتنا وتحديداً مسحوق الغسيل الرائد الذييحظى بثقة ‏ملايين العائلات في الأردن وخارجها. واليوم، أضفى وجود الأطفال هنا لمشاركتنا هذه المناسبة السعيدة لمسة مميزة تذكرنا بمن ‏نسعى لخدمتهم وإسعادهم من خلال منتجاتنا”.‏


وشارك وزير الصناعة والتجارة مؤسسي مجموعة العملاق الصناعية المنصة أثناء استلامهم للشهادة من موسوعة ‏غينيس العالمية والتي تثبّت نجاح المجموعة في تحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر تيشيرت وتمنح المجموعة الحق في استخدام ‏شعار غينيس على موقعها لمدة ثلاث سنوات.‏
تجدر الإشارة إلى أن التيشيرت العملاق سيتم استخدامه لإنتاج قرابة 8000 تيشيرت بالحجم الطبيعي سيتم توزيعها لاحقاً على ‏العائلات المحتاجة في عدة مناطق بالمملكة.‏


وقد حظيت هذه المناسبة باهتمام وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، حيث تواجد الكثير من المراسلين والصحفيين من دول الجوار ‏وبعض الدول الخليجية لتغطية هذا الاحتفال.‏

 

 

 







 

 



 




 

 


 

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